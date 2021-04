General Motors veut simplifier la vie aux propriétaires de ses véhicules électriques. Voilà pourquoi hier le géant américain a lancé Ultium Charge 360.

Cette nouvelle application donne accès à un guide de stations de recharge, aux fonctions d’autres applications connues de GM, comme myChevrolet, et à divers autres outils destinés aux utilisateurs de VÉ.

Avec cette application, GM souhaite atténuer le stress des consommateurs engendré par la vision souvent erronée d’une autonomie électrique contraignante limitant les déplacements.

Selon GM, son application permettra bientôt à un conducteur d’un VÉ de localiser en temps réel et en toute simplicité l’emplacement et la disponibilité de près de 60 000 bornes de recharge à travers le Canada et les États-Unis pour, une fois sur place, déclencher la recharge et payer les frais.

Photo : General Motors La nouvelle application Charge 360 Ultium

Pour alimenter sa nouvelle application, qui se veut globalisante, GM maintiendra des liens serrés avec les opérateurs de réseau de recharge, les producteurs d’électricité et les agences gouvernementales.

GM a d’ailleurs profité de ce lancement pour annoncer la conclusion d’ententes avec plusieurs opérateurs : le réseau canadien FLO, les réseaux étatsuniens Blink Charging, ChargePoint, EVgo, EV Connect et SemaConnect, de même que le réseau Greenlots de Shell.

Le réseau d’Electrify American, qui compte près de 600 sites de recharge aux États-Unis, ne compte toutefois pas parmi eux.

Fait à noter, le communiqué de GM Canada qui annonce le lancement de cette application omet de préciser, contrairement au communiqué publié aux États-Unis, qu’Ultium Charge 360 fournira également des informations sur les quelque 500 stations de recharge Ultium à haut débit aménagées et gérées par EVgo, qui seront en service d’ici la fin de 2021 aux États-Unis.

Par ailleurs, GM n’a pas précisé si l’usage de sa nouvelle application impliquera des frais.