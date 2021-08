Assurance auto : valeur à neuf ou assurance de remplacement?

En collaboration avec Promutuel Assurance

Vous venez d’acheter une voiture et vous questionnez sur l’assurance complémentaire de valeur à neuf ou sur l’assurance de remplacement offerte notamment par votre concessionnaire?

Voici quelques explications pour vous aider à faire votre choix.

Afin de vous outiller davantage dans votre prise de décision, vous pouvez aussi consulter notre article Achat d’une voiture neuve : optez pour la valeur à neuf! ou voir ce que nous vous offrons comme couverture d’assurance auto sur le site de Promutuel Assurance.

Qu’est-ce que l’assurance valeur à neuf ?

Habituellement, une protection d’assurance valeur à neuf est une protection complémentaire appelée « avenant » qui est ajoutée à votre police d’assurance auto. Lors d’un sinistre couvert, cette garantie permet d’éviter une dépréciation lors de la réparation de votre véhicule ou du remplacement de celui-ci s’il est déclaré « perte totale » par un véhicule identique ou similaire. Selon les assureurs, elle peut s’appliquer à des véhicules neufs ou avec un bas kilométrage.



Pourquoi opter pour la valeur à neuf?



Une voiture peut perdre jusqu’à 50 % de sa valeur dans les 3 premières années. C’est beaucoup! Plusieurs raisons peuvent vous faire opter pour cet avenant, par exemple si vous :

Achetez votre véhicule neuf

Faites beaucoup de kilométrage

Changez régulièrement de voiture

Louez votre véhicule

Dans un de ces cas, la valeur à neuf est pour vous!

Comment la valeur à neuf influence ma prime?

La garantie est offerte sur une base annuelle et non pour la durée de vie de la voiture. Vous avez la liberté de renouveler ou de retirer la garantie à votre guise.

Le coût de l’assurance valeur à neuf est basé sur divers éléments du contrat et cette garantie est propre à chaque assureur. Aussi, elle augmente selon l’âge du véhicule.

Plusieurs facteurs peuvent influencer son coût :

Le modèle du véhicule

La valeur du véhicule

Le dossier de conducteur et ses antécédents de sinistres

Etc.

Qu’est-ce que l’assurance de remplacement ?



L’assurance de remplacement ou la F.P.Q. N°5 est une assurance qui s’ajoute à votre assurance auto de base F.P.Q. N°1. Vous pouvez la contracter chez certains assureurs ou chez certains concessionnaires.

Cette protection permet d’être indemnisé pour le remplacement du véhicule auprès d’un marchand de votre choix. Cependant, le remplacement est obligatoire.

Quelle sont les principales différences entre l’assurance valeur à neuf et celle de remplacement?

La Chambre de l’assurance de dommages note plusieurs différences entre les deux protections. En voici quelques-unes.

Achat de la protection

Avenant valeur à neuf : Offert par des agents et des courtiers en assurance de dommages.

Assurance de remplacement : Offerte par des agents et des courtiers en assurance de dommages ou des concessionnaires automobiles.

Prime

Avenant valeur à neuf : La prime est annuelle et incluse dans la prime de votre assurance auto. Il est possible pour l’assuré de répartir le paiement sur 12 mois. Généralement, elle est moins coûteuse que l’assurance de remplacement.

Assurance de remplacement : La prime de l’assurance de remplacement reste fixe pendant toute la durée du contrat d’assurance. Elle peut être financée à même le contrat de financement automobile. Pour la valeur à neuf, votre prime s’ajuste à chaque année au cours du renouvellement pour tenir compte de l’âge de votre véhicule.

Durée du contrat

Avenant valeur à neuf : La durée totale varie de 4 à 5 ans et dépend des assureurs. À chaque renouvellement, l’assuré peut décider de conserver ou de ne pas conserver cette protection complémentaire.

Assurance de remplacement : L’assuré choisit le terme, de 1 à 8 ans maximum. Ce dernier peut choisir d’y mettre fin en tout temps.

Franchise

Avenant valeur à neuf : Généralement, la franchise est payée par l’assuré.

Assurance de remplacement : La franchise vous est remboursée par l’assureur jusqu’à concurrence du montant stipulé à la police F.P.Q. N°5.

Voilà! Vous en savez davantage pour faire votre choix entre l’avenant valeur à neuf ou l’assurance de remplacement. Pour en savoir encore plus sur le sujet, consultez l’article Valeur à neuf ou assurance de remplacement? sur le site de la Chambre de l’assurance de dommages. Pour faire une demande de soumission chez Promutuel Assurance, visitez notre page Assurance Auto.