• Les véhicules électriques seront bientôt moins chers à construire que ceux à essence, selon une firme d’analyse.

Si la transition électrique se déroule à un rythme intéressant (certains voudraient que ce soit plus rapide, d’autres moins), ce qui peut ralentir plusieurs acheteurs, ça demeure le prix élevé des modèles qui sont sur le marché.

Qu’importe l’offre ou la technologie, si le prix est salé, moins de gens pourront suivre la parade. C’est une simple question de logique… et de mathématique.

Il y aurait cependant une lueur d’espoir à l’horizon, du moins si l’on se fie à une étude de la firme d’analyse technologique Gartner, qui est basée aux États-Unis. Le site canadien du groupe Automotive News a proposé un résumé de leurs résultats.

Un Tesla Cybertruck en construction Photo : Tesla

Tout basculerait en 2027

La grande conclusion à laquelle en arrive Gartner, c’est que d’ici 2027, les véhicules électriques seront moins chers à construire que les modèles équipés d’un moteur à combustion. Ce sera rendu possible grâce à de nouvelles techniques de fabrication et à la baisse du coût des batteries. C’est l’opinion de Pedro Pacheco, le vice-président de la recherche au sein de Gartner.

Il explique que le coût des batteries est en baisse, mais que les coûts de production vont diminuer plus rapidement grâce à des innovations telles que le « gigacasting », une technique qui consiste à couler de grandes sections de la voiture en une seule pièce, plutôt que d’utiliser des douzaines de soudures et d’agents de collage. Tesla, qui est cité comme un chef de file en matière d’innovation et de réduction des coûts d’assemblage, a été un pionnier du « gigacasting ».

« Tesla et d’autres ont envisagé la fabrication d’une manière radicalement nouvelle », a déclaré Pedro Pacheco à Automotive News Europe. Selon lui, le « gigacasting » peut à lui seul réduire le coût de la carrosserie d’au moins 20 %. D’autres économies peuvent être réalisées en utilisant la batterie comme élément structurel.

À quand les économies ?

La question de savoir à quel moment ces économies se traduiront par une baisse des prix des modèles dépend du fabricant, a déclaré Pedro Pacheco. Selon lui, la parité des prix entre les modèles électriques et ceux à moteur à combustion comparable devrait être atteinte d’ici à 2027.

Là-dessus, il faut être prudent. Avant le tournant des années 2020, on nous promettait une telle chose pour 2023.

Gartner prévoit toujours une forte croissance des ventes de véhicules électriques, avec la moitié des véhicules vendus en 2030 étant entièrement électriques. Toutefois, Pedro Pacheco y va d’une déclaration intéressante concernant les joueurs en présence dans l’univers électrique, soit que le marché entrait dans une période de « survie des plus forts » plutôt qu’une « ruée vers l’or » des fabricants de véhicules électriques. Place à ceux qui sont plus solides, autrement dit.

Il décrit l’année 2024 comme en étant une transition sur le marché européen des véhicules électriques, avec des entreprises chinoises telles que BYD et MG qui développent leurs réseaux de vente et leurs gammes, tandis que les constructeurs traditionnels tels que Renault et Stellantis s’apprêtent à lancer des modèles à moindre coût.

« Il se passe beaucoup de choses qui n’auront pas nécessairement d’impact sur les ventes, mais ils se préparent à quelque chose de beaucoup plus important », a-t-il ajouté.

Quant aux entreprises naissantes, il y va d’une mise en garde. Selon lui, 15 % des firmes créées au cours de la dernière décennie vont faire faillite, particulièrement ceux qui dépendent d’investissements venant de l’extérieur pour assurer la poursuite de leurs activités.

On le voit avec Fisker qui aura besoin d’aide pour survivre.

Bref, ça va bouger au cours des prochaines années. Nous vivons une période extraordinaire de l’histoire de l’automobile lorsqu’on y pense.