Ventes automobiles : GM repasse devant Toyota aux États-Unis

• Aux États-Unis, GM est repassée devant Toyota au chapitre des ventes en 2022.

• L’an dernier, Toyota avait devancé GM pour la première fois aux États-Unis depuis 1931.

• Le Chevrolet Silverado et le Toyota RAV4 ont été les deux modèles les plus vendus, respectivement pour les deux marques.

Au début de chaque mois, nos boîtes de courriels sont inondées de tableaux rapportant les ventes de chaque constructeur. À la fin de chaque trimestre, on reçoit encore plus de courriels, car certains fabricants ne publient leurs résultats que tous les trois mois. En janvier, là, c’est le tsunami de communications alors qu’on apprend à quel point l’année qui vient de se terminer a été extraordinaire pour tous.

C’est tout à fait compréhensible.

On ne rapporte généralement pas chaque nouvelle concernant les résultats au chapitre des ventes, mais parfois, il est intéressant de souligner quelques exploits.

Du côté des États-Unis, l’heure est à la fête chez General Motors (GM) alors que la compagnie vient de repasser devant Toyota pour les ventes réalisées à l’intérieur des territoires américains. Pourquoi est-ce une grosse affaire ? Parce que l’an dernier, après 90 ans de domination par GM, Toyota devançait la firme américaine pour la première fois.

Le règne aura donc été de courte durée, mais pariez que Toyota n’a pas dit son dernier mot.

Photo : Toyota Toyota RAV4 SE Hybrid 2022

Et la guerre entre les deux est intéressante. On se souviendra qu’en janvier 2009, GM cédait le premier rang mondial à Toyota. Pour la première fois en plus de 70 ans, le géant américain perdait son titre de numéro un mondial. Au moins, il retenait sa première place aux États-Unis.

Il l’a perdu en 2021, mais il la retrouve en 2022.

Concrètement, le constructeur américain a vendu 2 274 088 véhicules en 2022, soit 165 630 de plus que Toyota.

Trois des quatre marques de GM ont connu des augmentations, Buick étant la seule à voir ses chiffres reculer, et de façon importante à 42 %. Les ventes de Chevrolet ont crû de 6 %, celles de GMC de 7 % et celles de Cadillac de 13 %.

Sans surprise, le Silverado de Chevrolet a été le plus populaire, avec 513 354 exemplaires écoulés. D’autres véhicules Chevrolet ont connu une excellente année, notamment le VUS Equinox (+28 % à 212 072 unités) et la berline Malibu (+193 %, à 115 467 modèles). Si GM a pu progresser de 2,5 % en 2022, c’est en partie attribuable à un lent retour à la normale des activités de production, toujours en marge de la crise d’approvisionnement.

Photo : Chevrolet Chevrolet Siverado 2022

Toyota, on est revenu souvent sur la chose cette année, a dû revoir ses prévisions à la baisse fréquemment en cours d’année 2022 en raison des pénuries de pièces. Conséquemment, c’est un recul de 9 % que la firme japonaise a enregistré en sol américain. Sa division de luxe, Lexus, a pour sa part vu ses ventes chuter de 15 % en 2022, toujours sur le sol américain.

Le VUS RAV4 a été le meilleur vendeur de Toyota avec 399 941 unités, 2 % de moins qu’en 2021. Seule la camionnette Tundra a vu ses ventes croître, ce qui est un peu normal lorsqu’un véhicule se renouvelle pour la première fois en 15 ans.

Pour ceux qui pourraient se poser la question, le Chevrolet Silverado n’a pas réussi à détrôner le Ford F-150 pour le titre du véhicule le plus vendu de l’année. Ce dernier a été écoulé à raison de 640 000 exemplaires chez nos voisins en 2022. Il a aussi été le modèle le plus vendu au Canada au cours de la dernière année.