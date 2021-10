Il est un mythe qui dit qu’en fonction du climat il faut changer l'huile de votre moteur fréquemment. Au Canada, les automobilistes ont pris l’habitude d’effectuer leur vidange auto au 5000 km il n'est pas question d'y déroger. En France, il est courant de parcourir 15 à 20 000 km entre chaque changement d’huile. Les moteurs, l’huile et le climat font en sorte qu’il n’y a aucun danger faire autant de kilomètres entre les vidanges. En fait, une fois par année serait tout à fait suffisant pour ceux qui roulent peu. Voyons pourquoi.

Dans les années 60, grâce aux améliorations apportées aux huiles et moteurs, les constructeurs automobiles ont instauré un standard de 8 000 km. Depuis, cette norme a été repoussée à 15 000 km puis à 30 000 km lorsque le climat est plus clément. En Amérique du Nord, la norme reste aujourd’hui à 8 000 km ou un minimum d’une fois par année.

L’avancée de la technologie a également permis de faciliter grandement la prise de RENDEZ-VOUS pour faire ses entretiens auto. Vroomly permet aujourd’hui de prendre un RENDEZ-VOUS avec le garage de votre choix en un tour de clic. Comment cela fonctionne? En quelques minutes, en entrant la marque et modèle de votre véhicule, vous pourrez avoir accès à plus de 3700 garages certifiés dans toute la France. Ainsi, pour prendre un rendez-vous pour la vidange de votre véhicule, Vroomly va vous proposer plusieurs garages dans votre ville. Vous pourrez choisir par prix, distance ou encore celui qui a la meilleure note. Le prix étant déjà prénogocier avec le garagiste, il ne vous restera que le choix de la date et heure de votre RENDEZ-VOUS.

Pour le moment, Vroomly ne propose ses services que pour les véhicules thermiques, les véhicules électriques étant moins sujets aux pannes.

Vroomly n’est pas juste un comparateur de prix, il veut rétablir la confiance des clients envers les garagistes.