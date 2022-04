Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022, trois quarts avant

Ce matin, l'édition 2022 du Salon de l'auto de New York a été le théâtre, une fois de plus, de l'annonce des lauréats des prix de la Voiture mondiale de l'année. Des prix étaient à gagner dans six catégories différentes.

Trois de ces prix ont été attribués à Hyundai pour son nouveau multisegment tout électrique Ioniq 5, un modèle qui a d’ailleurs récemment remporté notre prix Auto123 du Véhicule vert de l'année.

L’Ioniq 5 a remporté le prix du Véhicule électrique mondial de l'année, le prix du Design automobile mondial de l'année et, surtout, le prix de la Voiture mondiale de l'année 2022, la plus haute distinction disponible aujourd'hui.

À voir aussi : Essai du Hyundai Ioniq 5 2022 : pas de demi-mesures

Il s'agissait de la présentation inaugurale du nouveau prix du Véhicule électrique mondial de l'année, et pour l'obtenir, l’Ioniq 5 a battu son cousin proche, le Kia EV6, ainsi que le Ford Mustang Mach-E.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Audi Audi e-tron GT

Trois autres prix ont été remis lors de la présentation, dont le trophée de la Voiture urbaine mondiale de l'année à la Toyota Yaris Cross, celui de la Voiture de performance mondiale de l'année à l'Audi e-tron GT et celui de la Voiture de luxe de l'année à la nouvelle berline électrique Mercedes-Benz EQS.

Les membres du jury des World Car of the Year Awards sont des journalistes automobiles du Canada ainsi que des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Mexique, Pologne, Portugal, Russie et Slovénie.