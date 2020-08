Photo : Terrafugia Le Terrafugia, en vol

L’état américain du New Hampshire est devenu, le mois dernier, le premier à permettre la circulation, sur ses routes, de voitures volantes. Oui, vous avez bien lu.

Il faut cependant nuancer ici, car la législation HB 1182 qui a été adoptée par le gouverneur de l’état, Chris Sununu, ne permet pas aux voitures volantes de naviguer à qui mieux mieux dans le ciel du New Hampshire. Plutôt, elle leur permet de circuler sur la voie publique entre les aéroports et leur destination terrestre.

« C’est un événement marquant et les premiers à adopter ce type de législation seront les leaders d’une nouvelle technologie de transport, a commenté Sam Bousfield, le chef de la direction de Samson Sky, un fabricant de voitures volantes. C’est une chose que le public attend avec impatience depuis des décennies ».

Photo : Samson Sky Un prototype Samson Sky

En vertu de la nouvelle loi HB 1182, les « aéronefs routiers » peuvent être enregistrés et inspectés pour être utilisés sur les infrastructures mises à la disposition des autres automobilistes de l’état. Toutefois, ils ne seront pas autorisés à atterrir ou à décoller à partir du réseau routier public.

« Tous les aéronefs routiers seront tenus de décoller et d’atterrir à partir d’une piste d’atterrissage appropriée et il leur sera interdit de décoller et d’atterrir sur toute voie publique, sauf en cas d’urgence », peut-on lire dans le texte de cette nouvelle loi.

Nous avons communiqué avec Transports Canada afin de voir qu’elle était la législation en vigueur de ce côté-ci de la frontière. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsqu’on nous aura répondu.