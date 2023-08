• Porsche offre en édition limitée un volant pour simulateur de course, au prix de 10 000 $ US.

Les simulateurs de course que l’on peut se concocter à la maison sont de plus en plus populaires et il en existe pour toutes les bourses. Il est possible de se faire une installation pour 1000 $ ou 2000 $, mais on peut aussi engloutir des dizaines de milliers de dollars dans l’aventure.

En fait, il y en a pour tous les goûts et surtout, pour tous les budgets.

Parmi les éléments les moins dispendieux, on retrouve les différents volants offerts sur le marché. Sauf que là, Porsche vient de rehausser la qualité de l’offre avec un véritable volant de coupe GT3, spécialement conçu pour les jeux vidéo. Seulement 150 exemplaires seront fabriqués et la facture sera salée : 10 025 $ US.

C’est le site Carscoops qui rapporte la nouvelle.

Volant de Porsche pour jeu vidéo Photo : Porsche

Ce qui est incroyable, c’est que l’on sait que tous les modèles seront vendus.

Il ne s’agit même pas du premier accessoire de jeu portant le logo de Porsche ni du premier volant d’une voiture de course destiné aux jeux en 2023.

Toutefois, ce qui rend cet accessoire si particulier, c’est sa rareté et sa provenance. Selon Porsche, ce volant est « tiré d’une 911 GT3 CUP originale, entièrement optimisé sur le plan ergonomique et développé avec les ingénieurs de Porsche et les pilotes de GT ». En résumé, c’est ce qui se rapproche le plus de ce que l’on peut ressentir à bord d’une vraie 911 GT3 CUP.

Porsche fournit des détails sur la composition exacte de son produit. Ce dernier est composé de fibre de carbone à 36 %, de polyuréthane à 22 %, d’alliages d’aluminium à 19 %, alors que le dernier 2 % est un mélange de métaux spéciaux. Le constructeur promet que l’extrême rigidité de la structure lui permet de produire des vibrations très réalistes qui correspondent aux bosses et aux bordures que l’on peut rencontrer dans le jeu.

Le volant est équipé d’un port USB qui permet une compatibilité automatique dès le branchement avec la plupart des jeux de simulation de course sur PC. Les douze boutons situés à l’avant, ainsi que les deux situés à l’arrière fonctionnent de la même manière que dans une vraie voiture GT3. Les touches orientées vers l’avant sont rétroéclairées et leur luminosité est réglable. De toute évidence, le volant s’adaptera à la plupart des plateformes. Le support noir satiné que l’on peut voir sur les photos n’est qu’un support, non une partie de la plateforme elle-même.

Ce support est même accompagné d’une plaque indiquant le numéro de l’édition limitée.