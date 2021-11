La crise des puces électroniques affecte tous les constructeurs, mais elle le fait à des niveaux différents. Chez General Motors (GM), on est particulièrement touché et la dernière mesure annoncée par l’entreprise nous en donne une très bonne idée ; Chevrolet et GMC abandonnent temporairement leur offre de sièges et de volant chauffants pour la plupart de leurs modèles 2022.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, GM a envoyé une lettre aux concessionnaires pour expliquer la situation. L’information rapportée par le site n’inclut pas une liste complète des véhicules touchés. Elle mentionne toutefois que plus d’une douzaine verront ces options leur être retirées. Les Chevrolet Blazer et Equinox sont sur la liste, tout comme les GMC Canyon et Terrain, ainsi que les camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra, à l’exception des versions plus haut de gamme comme la Denali chez GMC.

On ne sait pas pour l’instant quels produits Buick ou Cadillac seront touchés, mais il y en aura. Un porte-parole de GM a confirmé au site Motor1 que la pénurie de puces fera perdre à certains modèles Buick et Cadillac les sièges et le volant chauffants.

Photo : Auto123.com Boutons pour chauffage de sièges

Et n’allez pas croire qu’on va les installer après. Les unités chauffantes pour le volant et les sièges ne seront tout simplement pas installés dans les modèles 2022 visés par la mesure. Là où c’est normalement servi d’office, un crédit sera remis au client.

Concrètement, la compagnie gère le nombre de puces qu’elle possède et y va où sont les priorités. On va retirer la puce responsable du fonctionnement d’un volant chauffant avant celle qui gère une caractéristique de sécurité, on s’entend.

Et le fait que GM annonce que ce sera pour la production complète de certains modèles 2022 nous donne une idée du temps qui sera nécessaire à rétablir la situation dans l’industrie. Plusieurs analystes ont déjà mentionné qu’il faudrait attendre 2023 avant de retrouver la normale et c’est effectivement ce qui semble se dessiner à travers l’industrie, même si les choses vont grandement s’améliorer au cours des prochains mois.