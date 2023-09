• Volkswagen rappelle les Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport 2024 dû à un risque d’incendie.

En juin dernier, nous étions dans l’état de New York pour faire l’essai des versions 2024 des Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport. Quelques semaines plus tard, à peine lancés, les deux modèles sont rappelés par la compagnie pour remédier à un problème qui peut causer un incendie.

Transports Canada décrit la situation comme suit : « Sur certains véhicules, les coussinets de bielle pourraient s’endommager. Si cela se produisait, le moteur pourrait produire des bruits inhabituels et un voyant d’avertissement pourrait s’allumer. Si un véhicule présente ces symptômes et que le conducteur les ignore, il pourrait y avoir une panne du moteur et/ou une fuite d’huile. Une panne du moteur pourrait causer une perte de puissance soudaine, ce qui pourrait augmenter les risques d’accident. Une fuite d’huile pourrait créer un risque d’incendie. »

« La contamination au cours du processus de production des coussinets peut avoir provoqué une augmentation du nombre de particules dans le circuit d’huile moteur, ce qui peut entraîner une usure et un jeu importants et endommager les coussinets de bielle », indique le rapport de Volkswagen à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada.

Volkswagen Atlas 2024, arrière Photo : D.Rufiange

La bonne nouvelle, c’est que puisque le modèle a profité de révision pour 2024, le nombre d’unités concerné n’est pas énorme. De fait, seuls les véhicules fabriqués avant le 12 mai 2023 sont potentiellement concernés par ce problème ; les exemplaires construits après cette date ont été assemblés sans ce défaut. Volkswagen affirme avoir été alerté du problème par l’incendie d’un Atlas chez un concessionnaire à la fin du mois de juillet ; la cause première du problème a été identifiée au début du mois d’août et la campagne de rappel a été lancée.

Au Canada, 74 modèles sont concernés. Puisque cela implique un risque d’incendie, il est néanmoins de notre devoir de vous en informer. Il faut saluer la proactivité de Volkswagen dans ce dossier.

Quant au problème, la compagnie indique que les signes d’une défaillance imminente peuvent apparaître avant que la situation ne devienne critique. Les clients doivent être attentifs aux bruits excessifs du moteur ou à l’apparition inattendue d’un témoin de contrôle du moteur. Le cas échéant, ils doivent alerter immédiatement le service après-vente de leur concessionnaire.

Les concessionnaires recevront leurs notifications ce mois-ci concernant ce rappel ; les propriétaires doivent s’attendre à recevoir des nouvelles de Volkswagen au plus tard en octobre.