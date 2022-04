Les modèles électriques de la famille ID qui apparaissent tranquillement chez Volkswagen profitent d’une plateforme dédiée à la chose, soit l’architecture MEB. Et bien, lors d’une récente présentation auprès de ses investisseurs, la compagnie a dévoilé ses intentions de rendre cette dernière encore plus efficace en offrant plus d’autonomie.

Concrètement, Volkswagen y est allé d’une présentation faisant état de certains changements à venir avec la plateforme MEB. Principalement, on cherche une façon d’augmenter l’autonomie jusqu’à 700 km sur le cycle européen WLTP. Ça se traduirait par quelque chose autour de 600 km selon nos normes.

En Europe, l’ID.5 Pro Performance affiche une capacité de 513 km avec la plus grosse pile offerte, soit 82 kWh (77 kWh utilisables), toujours selon le cycle européen. Chez nous, l’ID.4 propose maintenant 431 km, mais il avait fait ses débuts avec une capacité chiffrée à 402.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID. Buzz

Dans tous les cas, on parlerait d’une hausse significative si on faisait la capacité à quelque 600 kilomètres chez nous. On repousserait aussi la barre, ce qui ne peut qu’être intéressant pour le consommateur.

Volkswagen souhaite aussi deux autres choses ; augmenter la puissance pour des performances plus relevées sur la route, mais aussi faire croître la capacité maximale pour la recharge rapide en courant continu, soit en la faisant bondir de 150 kW à 200 kW.

La compagnie n’a pas précisé de quelle façon elle allait atteindre ces objectifs, ce qui pourrait impliquer des modifications importantes au groupe motopropulseur de la plateforme MEB, des batteries plus grandes ou composées différemment, ainsi que des moteurs plus puissants. Ces objectifs doivent être atteints d’ici 2026, lorsque la plateforme de prochaine génération (la SSP) sera prête.

Les changements annoncés pourraient aussi seulement voir le jour avec la nouvelle structure, c’est à voir.

Ce qui est certain, c’est que d’ici 5 à 10 ans, la norme actuelle des 400 kilomètres risque d’être désuète, un peu comme on regarde aujourd’hui avec un sourire en coin les capacités de quelques 150 à 200 km que nous offraient les premières générations de modèles électriques (en omettant Tesla, bien sûr, qui a forcé un peu tout le monde à se mettre à table).

De bonnes nouvelles pour le consommateur intéressé par un modèle électrique, en bout de piste.