• Volkswagen ajoute les versions coupées et décapotables de ses Beetle 2015-2016 au rappel de coussins gonflables Takata.

• C’est avec le temps que les coussins viennent à présenter un risque ; le rappel est donc préventif, mais on exhorte les propriétaires à agir rapidement.

• Les modèles les plus à risque sont ceux situés là où le climat est plus chaud et plus humide.

Vers la fin de l’année 2022, nous avons eu le malheur de rapporter d’autres décès liés aux coussins gonflables défectueux de l’ex-fabricant Takata. En décembre, Volkswagen a informé les autorités américaines qu’elle ajoutait 38 000 versions de sa Beetle à la liste des modèles touchés par le rappel des coussins gonflables.

Cette fois, on interpelle les propriétaires de Beetle (coupées et décapotables) 2015 et 2016. Cette invitation s’ajoute à celle qui avait concerné les années-modèles 2012 à 2014. Volkswagen précise que la menace n’est pas immédiate concernant ces véhicules, mais rappelle que les chances de défaillance augmentent avec le temps et l’exposition à l’humidité.

On l’a vu récemment avec des décès liés à des modèles plus vieux, notamment des produits Dodge du milieu des années 2000, ainsi qu’une Honda Accord 2002.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) permet un rappel par vague des modèles touchés, considérant le fait que ça prend un certain temps avant que les coussins deviennent dangereux. On y va aussi selon la provenance ; les véhicules situés là où le climat est plus chaud et plus humide sont priorisés avant les régions où le temps est plus sec.

« Les gonfleurs frontaux Takata installés dans les véhicules rappelés ne posent actuellement pas de risque déraisonnable pour la sécurité automobile des conducteurs des véhicules concernés », indique la lettre de rappel de Volkswagen. « Sur la base de ses conversations antérieures avec la NHTSA, Volkswagen comprend que l’Agence est préoccupée par le fait qu’après un certain temps, le gonfleur pourrait ne pas fonctionner correctement en cas de collision. Par excès de prudence, Volkswagen accepte de rappeler certains véhicules. »

Les constructeurs continuent d’exhorter les propriétaires de véhicules faisant l’objet d’un rappel Takata à éviter de conduire leur modèle et à le faire réparer dès que possible. La réparation est gratuite, rappelons-le.

Et pour ceux qui se disent que le risque n’est pas si grand pour le moment, on les invite à réfléchir à la suite des choses. Lorsqu’ils ne seront plus propriétaires de leur modèle, ce dernier va se retrouver sur le marché de l’occasion et ce sont les futurs propriétaires qui seront à risque.