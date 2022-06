Volkswagen ID. Buzz : la production est lancée

Le modèle a été présenté sous forme de concept en 2017 et enfin, sa production vient d’être lancée en Allemagne. On parle bien sûr du Volkswagen ID. Buzz, la version moderne et électrique du mythique Microbus qu’a proposé Volkswagen à ses débuts.

En ce qui nous concerne, il faudra se montrer encore patients, car les débuts du produit sont prévus pour l’année prochaine chez nous, comme modèle 2024.

Fait intéressant, l’ID. Buzz a été un des premiers véhicules électriques qui a reçu l’aval chez Volkswagen après le scandale des moteurs Diesel qui avait éclaté en septembre 2015. La compagnie, qui avait depuis longtemps rêvé de ramener ce modèle à l’avant-scène, avait une raison de le faire.

Concernant le début de l’assemblage du nouveau modèle, Carsten Intra, président du conseil de gestion de la marque Volkswagen, division commerciale, avait ceci à déclarer : « Le lancement de la production de l’ID. Buzz est une étape importante dans l’électrification de notre parc et pour les opérations de fabrication sur le site de Hanovre. Ce véhicule est un pilier essentiel de la pleine utilisation de notre usine et préserve ainsi l’avenir du site. »

L’usine de Hanovre est désormais la troisième de Volkswagen en Europe à produire des modèles électriques ID, les deux autres étant Zwickau et Emden.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID. Buzz, à l'usine de Hanover

La production en 2022 sera toutefois limitée, car la compagnie prévoit assembler seulement 15 000 unités à Hanovre, avec des plans pour accélérer la production en 2023. Le constructeur s’attend à ce que la capacité annuelle atteigne potentiellement 130 000 unités une fois que la production aura atteint son rythme de croisière.

Pour notre version, rappelons que Volkswagen ne proposera que la configuration à trois rangée et à empattement long. L’Europe héritera aussi la variante de type fourgon, à empattement court.

Le modèle possède un potentiel énorme en raison de son style craquant, de son format pratique, ainsi que de sa configuration électrique. Il représente une pièce majeure du puzzle de Volkswagen en matière d’électrification. Voilà pourquoi on s’intéresse à son sort. Il sera d’ailleurs très intéressant de voir la réaction des consommateurs nord-américains lorsqu’il sera enfin proposé chez nous.