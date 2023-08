Volkswagen ID.7 2025 : production lancée en Allemagne

• La Volkswagen ID.7 2025 est maintenant en production.

Volkswagen a lancé la production de sa nouvelle berline électrique ID.7 à son usine d’Emden, en Allemagne, là où est également assemblé le VUS ID.4.

La Volkswagen ID.7 est le plus récent véhicule basé sur la plateforme MEB (Modular Electric Drive System), après les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.Buzz. Elle sera initialement équipée d’une batterie de 81 kWh (77 kWh utilisables) des ID.3 et ID.4.

L’autonomie de la version ID. 7 Pro devrait être de 615 km, selon le cycle d’essai européen WLTP. Ça devrait se traduire par quelque chose autour de 500 km chez nous.

Plus tard, une batterie plus grosse (91 kWh, 86 utilisables) sera offerte pour offrir plus d’autonomie, soit autour de 700 km sur le cycle européen, plus près de 600 chez nous (chiffres officiels à confirmer).

Pour ce qui est de capacités pour la recharge, l’unité à 81 kWh offrira une puissance maximale de 170 kW, celle à 91 kWh, 200 kW.

La nouvelle Volkswagen ID.7 2025, maintenant en production Photo : Volkswagen

La Volkswagen ID.7 sera pourvue d’un nouveau moteur électrique dont la puissance peut atteindre 210 kW. La compagnie utilisait auparavant un moteur de 150 kW à l’arrière et un moteur supplémentaire de 80 kW à l’avant pour les versions à traction intégrale.

Or, la Volkswagen ID.7 est à propulsion. On raconte qu’une version à rouage intégral, équipée d’un deuxième moteur, suivra. Pour notre marché, c’est évidemment un argument de vente très important.

D’ailleurs, concernant notre marché, le modèle est attendu chez nous en 2024. Nous pourrions le voir de plus près au Salon de l’auto de Los Angeles, qui aura lieu du 17 au 26 novembre prochain.

Nous aurons alors plus de détails concernant les versions qui sont attendues au Canada.