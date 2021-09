Le Salon de Munich nous présente un avenir électrique, littéralement. Les présentations des constructeurs concernent des véhicules alimentés par des piles, plutôt que par un moteur à combustion, sont dominantes.

Chez Volkswagen, le concept ID.Life a passablement retenu l’attention. La compagnie souhaite lancer ce dernier sur le marché européen en 2025, mais le grand patron de Volkswagen en Amérique du Nord n’a pas fermé la porte quant à une éventuelle commercialisation de ce dernier sur notre continent.

L’ID.Life est propulsé par un moteur électrique de 231 chevaux qui entraîne les roues avant ; un groupe de batteries, dont la capacité est de 57 kWh, va proposer jusqu’à 400 d’autonomie sur le cycle européen WLTP.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Life, profil

Ce qui est toujours amusant avec un concept, ce sont les éléments novateurs qu’il propose, souvent des trucs avec lesquels les concepteurs s’amusent ou des choses qu’ils mettent au point. Ici, on retrouve un toit constitué de poches remplies d’air à l’intérieur d’un matériau mariant le textile et le plastique. Le tout peut être retiré pour offrir une expérience de conduite à ciel ouvert.

D’autres parties de l’habitacle sont fabriquées à partir de bouteilles de plastique recyclées. Parmi les autres matériaux écologiques utilisés, citons le caoutchouc naturel, les balles de riz et les copeaux de bois.

À bord, on retrouve un environnement configurable. Les banquettes des deux premières rangées, par exemple, peuvent être transformées en lit. Volkswagen explique aussi que l’habitacle de l’ID.Life peut être adapté pour l’écoute d’un film, notamment, mais seulement lorsqu’il est garé.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Life, intérieur

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.Life, sièges, reconfigurés

Pour ce qui est de la présentation, on retrouve un volant de forme hexagonale qui est doté d’un écran intégré à affichage numérique. À la place des rétroviseurs, le concept ID.Life utilise des caméras et de petits écrans. Cette approche n’est pas nouvelle avec un concept, mais on n’est pas encore près de voir cela passer à un modèle de production.

Volkswagen souhaite porter à 70 % son pourcentage de ventes de véhicules électriques en Europe d’ici 2030. Clairement, l’ID.Life s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Quant à son éventuelle venue chez nous, le président de la division américaine de Volkswagen, Scott Keogh, a déclaré ceci : « Stratégiquement, je pense qu’un véhicule comme celui-là, qui présente des proportions semblables à celles d’un VUS, est certainement quelque chose que nous voulons faire. On ne peut pas réaliser tous nos objectifs 70 % sans un véhicule du genre au prix plus bas. Je ne dirais donc pas non. Je dirais plutôt que nous allons y jeter un coup d’œil. »

En Amérique du Nord, l’objectif de Volkswagen avec les véhicules électriques est que ces derniers comptent pour la moitié des transactions en 2030.