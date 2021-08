Un peu plus d’informations sur le Volkswagen ID.5 GTX

Nous vous avons déjà partagé des informations sommaires concernant l’arrivée d’une variante « coupée » du Volkswagen ID.4, cette fois baptisé ID.5. Volkswagen a aujourd’hui fourni un peu plus d’informations sur le prochain modèle tout électrique qu’elle a l’intention de lancer chez nous. En fait, elle a partagé une série de photos.

Et ces offensives médiatiques ne sont pas un hasard. La compagnie souhaite réussir sa rentrée électrique en sol américain et c’est en montrant son produit qu’elle a le plus de chance de réussir. Déjà, elle a vendu un peu plus de 6000 unités de son ID.4 au cours de la première moitié de l’année. C’est environ deux fois moins que Ford avec son Mustang Mach-E, mais ça demeure des chiffres respectables.

Quant à l’ID.5 GTX, qui sera dévoilé au Salon de l’auto de Munich au début du mois de septembre, on a cette fois droit à une série de photos, mais toujours d’une version revêtue d’un habit de camouflage capable de provoquer une migraine.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 GTX, avant

Malgré les efforts, ça ne cache pas les proportions du modèle et la présence d’une ligne de toit inclinée vers l’arrière. La compagnie mentionne aussi que l’ID.5 GTX sera son premier VUS électrique « coupé », ce qui laisse préfigurer l’ajout de variantes du genre pour des modèles à venir.

Les principales différences entre les ID.4 et ID.5 se trouveront à la hauteur du style et de l’espace de chargement.

Quant au suffixe GTX, il faudra voir. Il est utilisé pour l’ID.4 sur le marché européen et indique un modèle plus performant. Chez nous, le modèle le plus puissant se fait connaître comme un produit à rouage intégral (AWD Pro).

Nous n’aurons plus à patienter longtemps alors que la version de production sera montrée le mois prochain.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 GTX, profil

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 GTX, trois quarts arrière

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 GTX, de haut