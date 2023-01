Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.7, trois quarts arrière

• Volkswagen dévoile la berline électrique ID.7 au CES de Las Vegas.

• La version de production sera présentée plus tard cette année.

• L’ID.7 sera proposée chez nous pour l’année 2024.

• Cette voiture se veut en quelque sorte la suite électrique de la berline Arteon.

Il est beaucoup question de tous les VUS électriques qui vont voir le jour au cours de la prochaine année, mais il ne faudrait pas oublier que certains constructeurs comptent aussi présenter des voitures.

C’est le cas de Volkswagen qui a montré une première fois à quoi va ressembler sa berline ID.7. D’accord, le modèle est hautement camouflé, mais il est rassurant de voir que les études qui l’avaient préfiguré (les concepts ID. Vizzion et ID. Aero) ont abouti à un modèle qui va voir le jour.

Oui, la Volkswagen ID.7 va débarquer au Canada pour l’année 2024. Elle est présentée cette semaine dans le cadre des activités du CES (Consumer Electronics Show) qui se tient à Las Vegas.

Quant au camouflage, il est hautement technologie, en lien avec la thématique des présentations qui ont lieu au CES. La voiture est recouverte d’une peinture électroluminescente à 40 couches.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.7, profil

La silhouette est similaire à celle du concept et s’allonge sur environ 195 pouces avec un empattement très important, ce qui devrait se traduire par un aménagement intérieur où l’espace sera roi.

On pourrait voir avec cette voiture la suite électrique de ce qu’était l’Arteon.

Contrairement à cette dernière, toutefois, l’ID.7 adoptera une configuration à propulsion en version de base, elle qui partage ses assises avec les modèles ID.4 et ID.Buzz, entre autres.

Volkswagen affirme que ce nouveau produit sera le 6e membre de la famille ID à travers le monde. La fiche technique complète du véhicule n’a pas été partagée à Las Vegas, mais la compagnie parle d’une autonomie de 700 kilomètres selon le cycle de test européen WLTP, ce qui devrait se traduire par quelque chose entre 550 et 600 km chez nous. Cette information sera à confirmer, bien entendu.

Photo : Volkswagen Prototype Volkswagen ID.7, intérieur

À bord, on aura droit à quelque chose de différent des autres modèles ID. L’écran d’informations du conducteur, à affichage numérique, est intégré à la planche de bord plutôt que d’être installé à l’endroit habituel, plus près du conducteur. La console centrale est quant à elle dominée par un écran multimédia de 15 pouces.

Les commandes tactiles pour la climatisation et le volume seront heureusement éclairées, contrairement à celles de l’ID.4 et de la GTI, mais malheureusement, on semble toujours se tourner vers des touches tactiles pour contrôler la ventilation. La compagnie a déjà exprimé le souhait de revenir à des boutons pour des touches importantes ; espérons que ce sera le cas avec le modèle de production.

Parmi les trucs intéressants, notons un système d’affichage tête-haute à réalité augmentée, tout comme un système de climatisation qui se met automatiquement en marche lorsqu’il détecte que le conducteur s’approche de la voiture.

L’ID.7 devrait faire ses débuts sans camouflage lors du deuxième trimestre de l’année.