Volkswagen donne un autre aperçu de son futur ID. Buzz

L’incarnation moderne, et électrique, du célèbre fourgon Type 2 de Volkswagen est assurément l’un des véhicules les plus attendus en ce début de décennie. D’abord parce que le modèle représente un pont intéressant entre le passé et le futur de la marque, mais aussi parce qu’il est significatif dans l’histoire de la compagnie.

Et peut-être parce qu’on nous l’a montré une première fois il y a cinq ans. La patience de certains commence à être plus mince.

Toujours est-il que le modèle, qui doit faire ses débuts chez nous en 2023 (possiblement comme produit 2024), a fait l’objet de quelques présentations et dévoilements, si bien qu’on a une petite idée de ce qui nous attend. D’ailleurs, en vue d’une autre séance d’informations à venir le concernant, Volkswagen vient de partager la première vidéo du véhicule, quelques mois seulement après nous avoir montrés le modèle sous la forme d’un prototype.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

La présence de l’ID. Buzz dans la vidéo qui est consacrée au VUS ID.5 qui vient d’être officiellement présenté, survient à 10 min 15 s. On voit alors le modèle dans un enrobage camouflé, mais on peut très bien voir l’avant, ses flancs et la grande surface vitrée qu’il propose à l’avant. Ce qui est plus intéressant, c’est qu’on discerne certains éléments qui sont prêts pour la production, notamment les phares, les poignées de porte, ainsi que les rétroviseurs.

Les informations à venir concernant l’ID. Buzz vont nous survenir au début de 2022. La compagnie y fait d’ailleurs allusion dans la vidéo.

Quant au modèle, on attend de ce côté-ci de la planète la version pour passagers. En Europe, un fourgon sera aussi proposé. Pour ce qui est du groupe motopropulseur du modèle nord-américain, il devrait se pointer une approche à un moteur et à propulsion (200 chevaux), ainsi qu’en configuration à deux moteurs pour la traction intégrale (environ 300 chevaux). Il est possible que seule cette dernière soit commercialisée chez nous, mais il est encore trop tôt pour s’avancer ; les débuts de l’ID. Buzz sont encore loin. La même incertitude plane quant à l’autonomie, mais pour en avoir une idée, il suffira de regarder ce que vont à ce moment proposer les autres produits électriques de la division ID pour trouver des éléments de réponse.

En attendant, profitez-en pour jeter un autre coup d’œil à ce véhicule qui promet de faire tourner les têtes lorsqu’il va se pointer sur les routes.