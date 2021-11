Nous avons déjà vu sa silhouette, et VW l’a montré en tenue de camouflage. Mais cette semaine, le Volkswagen ID.5 recevra son dévoilement mondial, aux côtés de la variante performance ID.5 GTX. Cette version sera dotée d'une traction intégrale et d'un style plus sportif.

L'ID.5, essentiellement une variante de style coupé du modèle tout électrique ID.4 que nous avons déjà découvert - et conduit -, présente une ligne de toit plus basse et un hayon fortement incliné, ce qui, selon Volkswagen, améliore l'aérodynamisme et donne une allure plus agressive. L'avant, quant à lui, est assez similaire à ce que nous avons vu sur l'ID.4. L’ID.5 est également plus long d'environ 3 cm par rapport à l’ID.4. Selon ceux qui ont vu la première en personne, l'espace de chargement est à peu près similaire à celui de la seconde.

La variante GTX sera dotée d'une traction intégrale grâce à deux moteurs électriques, un pour chaque essieu. Notez qu'en Amérique du Nord, la désignation GTX n'est pas utilisée avec l'ID.4, et elle ne le sera sûrement pas pour l'ID.5, si elle arrive ici; la traction intégrale sera plutôt disponible en option, ou au Canada, peut-être en équipement de série à partir du modèle de base.

On s'attend à ce que le groupe motopropulseur fournisse une puissance similaire à celle de l'ID.4. Dans le cas de la version GTX (ou de la variante de l’ID.4 à deux moteurs à traction intégrale), ce modèle développe 302 chevaux.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5

Les prix de départ pour les deux modèles ID.4 sont de 44 995 $ et 49 995 $ au Canada. Pour bénéficier du rabais d’Ottawa, la version de base du futur ID.5 devra également être inférieure à 45 000 $.

Volkswagen prévoit lancer l'ID.5 vers la fin de 2021 et de le commercialiser d'abord en Europe et en Chine. Au-delà, le constructeur semble vouloir attendre de voir comment l'ID.4 se débrouille sur le marché nord-américain avant de s'engager à lancer son proche cousin sur le continent. VW pourrait éventuellement fabriquer l'ID.5 aux États-Unis dans la même usine de Chattanooga, Tennessee, qui produira bientôt l'ID.4 (les ID.4 actuels sont assemblés en Allemagne et expédiés outre-Atlantique).

L'ID.5 sera en concurrence avec des modèles comme le Tesla Model Y et le nouveau Nissan Ariya lorsqu'il arrivera sur le marché.

Restez à l'écoute mercredi pour plus de détails.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5, trois quarts arrière