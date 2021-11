Volkswagen a présenté hier la version coupé de son VUS tout électrique ID.4, modèle qui a même fait l’objet d’un essai routier par notre collègue au mois de juin dernier. Les amateurs nord-américains de Volkswagen et de véhicules électriques doivent cependant prendre note que, pour l'instant, le constructeur allemand n'a pas l'intention de commercialiser l'ID.5 sur notre marché.

À l’avant, à plusieurs égards, l'ID.5 est très similaire à l'ID.4 dont il s'inspire. Les différences deviennent toutefois évidentes lorsque l'on se déplace vers l'arrière, lorsque la ligne de toit inclinée apparaît. Pour avoir une idée générale de la forme du modèle et du rôle qu'il jouera dans la gamme ID, pensez à l'Audi Q4 e-tron Sportback.

La ligne de toit est peut-être inclinée vers le bas, mais Volkswagen affirme qu'il n'y a pas de perte d'espace intérieur au niveau de la deuxième rangée ou de l'espace de chargement par rapport à l'ID.4 (l'espace de chargement est de 549 litres avec les sièges relevés, et de 1 561 litres avec les sièges rabattus). Et la récompense de cette astuce de conception est un véhicule plus élégant – si vous aimez le style des utilitaires coupés.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 2022, profil

D'autres caractéristiques permettent de distinguer l’ID.5 de l’ID.4. On retrouve des éléments empruntés à d'autres modèles Volkswagen plus sportifs, et cette ligne de toit inclinée se termine par un aileron arrière fonctionnel. À l'intérieur, il y a moins de différences avec l'ID.4, donc si vous avez vu ou êtes familier avec ce modèle, sachez que c'est ce que vous obtenez ici. Le groupe de jauges est monté sur la colonne de direction (et intègre le levier pour la boîte de vitesses), par exemple, et l'espace est moderne, mais tout de même spartiate.

En termes de performances, il est bon de garder à l'esprit que les spécifications fournies concernent d’autres marchés et peuvent différer de celles d’un éventuel ID.5 nord-américain. La version de l'ID.5 Pro avec moteur aux roues arrière uniquement livre 172 chevaux et 229 lb-pi de couple, tandis que la même mécanique dans l'ID.5 Pro Performance génère 201 chevaux et 229 lb-pi de couple. La batterie de 77 kWh est la même pour les deux versions; l'autonomie de 520 km est quant à elle calculée avec la méthode du cycle WLTP.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 2022, trois quarts arrière

La présentation globale incluait le lancement d'une variante GTX plus sportive, mais comme pour l'ID.4, cette variante n'arrivera pas sur notre marché, même si l'ID.5 finit par venir. La version GTX utilise le même ensemble de batteries, mais dispose de deux moteurs (et donc d'une traction intégrale) et livre une puissance totale de 295 chevaux. L'autonomie dans son cas est de 480 km, toujours selon le cycle WLTP.

Volkswagen indique que pour l'instant, l'ID.5 sera lancé en Europe et en Chine, mais il laisse entendre que d'autres marchés pourraient rejoindre cette liste à un moment donné. Il est possible que le constructeur attende de voir comment se débrouille l'ID.4 en Amérique du Nord avant de s'engager à commercialiser l'ID.5 sur notre continent. Il semble que ce dernier soit naturel pour notre marché, qui fait déjà de la place pour un certain nombre de VUS de style coupé de taille similaire. Seul le temps nous le dira...