Volkswagen s’apprête à lancer l’ID.5

Le VUS ID.4 de Volkswagen vient à peine de débarquer chez nous qu’un autre véhicule qui nous sera éventuellement destiné sera bientôt présenté par la firme allemande, soit l’ID.5. On parle ici d’une variante coupée de l’ID.4.

Le modèle en question serait présenté au Salon de l’auto de Munich qui va se tenir en septembre. En prévision de ce dévoilement, la compagnie a partagé photos et vidéo hier.

Quant à la confirmation de la commercialisation éventuelle de ce produit, elle avait été faite par le patron de la marque, Ralf Brandstaetter, en février dernier lors d’une présentation à l’usine du groupe Volkswagen à Zwickau, en Allemagne. C’est là que sont aussi assemblés les modèles ID.3 et ID.4.

Au moment d’écrire ces lignes, Volkswagen n’a pas confirmé si l’ID.5 serait vendu en Amérique du Nord. Cependant, étant donné son lien de parenté évident avec l’ID.4, qui sera entre autres construit à l’usine américaine du groupe, située à Chatanooga, au Tennessee, on peut s’avancer sans trop risquer de se tromper.

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.5 2022, avant

En fait, il existe peu de différence entre les deux modèles, du moins avec ce que la compagnie nous laisse voir pour l’instant. La distinction, c’est le toit qui est plus plongeant vers l’arrière, ainsi que la présence d’un aileron qui est disposée au bas de la lunette arrière ; sur l’ID.4, il est intégré au toit, si l’on veut.

À l’intérieur, on s’attend à retrouver la même chose, soit un tableau de bord à affichage numérique sur écran de 5,3 pouces, ainsi qu’un écran de 10 pouces pour le système multimédia (12 pouces en option). Ce dernier est juché sur le tableau de bord au-dessus de la console centrale. Il est aussi évident que le volume de chargement sera inférieur. Reste à voir dans quel ordre.

Pour ce qui est de l’animation, encore une fois, la logique nous indique qu’on va retrouver la même chose. Avec l’ID.4, on profite d’une batterie de 82 kWh et d’une configuration à un seul moteur électrique pour la version à propulsion de 201 chevaux (Pro) alors qu’en option, on peut y aller pour le modèle à traction intégrale qui est pourvu de deux moteurs pour une puissance de 302 chevaux (AWD Pro).

Les prix de départ des deux modèles sont de 44 995 $ et de 49 995 $. Pour être admissible au rabais, la version de base d’un éventuel ID.5 devra aussi être sous les 45 000 $.

On vous revient avec plus de détails lorsque le véhicule aura été officiellement présenté.

Volkswagen ID.5 2022, profil