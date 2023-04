Volkswagen ID.7 2025 - Profil Photo : Volkswagen

• Volkswagen a dévoilé sa berline électrique ID.7 aujourd’hui.

• Le modèle est attendu au Canada en 2024.

• Deux versions ont été annoncées, chacune offrant des autonomies intéressantes (600 et 700 km, selon le cycle européen WLTP).

On vous en parlait la semaine dernière, Volkswagen préparait le grand dévoilement de sa berline électrique ID.7 pour aujourd’hui, le 17 avril. Chose promise, chose due, le constructeur a livré la marchandise avec les détails qui nous manquait à propos de ce nouveau modèle.

D’abord, mentionnons que la recrue est attendue chez nous en 2024. Elle va faire ses débuts en Europe et en Chine vers la fin de la présente année.

Au menu, la compagnie annonce deux versions : Pro et Pro S. Bien entendu, il faudra voir à quoi ressemblera la dotation canadienne ; de petites différences sont toujours possibles.

Volkswagen ID.7 2025 - Avant Photo : Volkswagen

Les deux variantes profitent d’un moteur électrique développant 282 chevaux. La première est pourvue d’une batterie offrant une capacité brute de 82 kWh (77 kWh utilisables), ce qui va se traduire par une autonomie annoncée de 615 km sur le cycle européen WLTP, qui est plus généreux, faut-il le rappeler. Ça devrait se traduire par une capacité située autour de 525 km chez nous.

Cette déclinaison pourra être rechargée avec un courant continu de 170 kW.

Dans le cas de la deuxième mouture, elle profite d’une batterie de 91 kWh (86 kWh utilisables). Cette fois, on parle de quelque 700 km d’autonomie, mais toujours sur le cycle européen. Si ça se traduit par une liberté d’environ 600 km chez nous, le modèle va attirer l’attention.

Pour ce dernier, la capacité maximale pour la recharge sera à 200 kW.

Volkswagen ID.7 2025 - Trois quarts arrière Photo : Volkswagen

Esthétiquement, on reconnaît la signature des produits ID, mais aussi celle de Volkswagen. Si la défunte berline Arteon était devenue électrique, voilà à quoi elle aurait ressemblé. À titre comparatif, l’ID.7 est près de 15 cm plus longue.

À bord, la nouvelle berline électrique du constructeur allemand profite d’une présentation hyper moderne et très épurée. La taille de l’écran (15 pouces) qui sert pour le système multimédia est telle que l’on ne voit que ça lorsqu’on jette un coup d’œil à la planche de bord.

Volkswagen ID.7 2025 - Intérieur Photo : Volkswagen

Fait intéressant, l’ID. 7 va jouir d’un système d’affichage tête-haute à réalité augmentée. Ce truc a permis aux concepteurs d’installer un bloc d’instruments plus minimaliste, car il n’affiche que le nécessaire devant le conducteur, à l’intérieur de la bande horizontale qui traverse le tableau de bord. La visibilité ne s’en trouve que plus importante du poste du conducteur.

Pour ce qui est de l’affichage au pare-brise des informations du système de réalité augmentée, elles apparaissent à différentes distances. Par exemple, la vitesse est plus près, mais les flèches indiquant les virages à venir sont plus éloignées, visuellement parlant. Les informations affichées peuvent inclure le marquage des voies, des informations sur les distances et les limites de vitesse. Des commandes au volant permettent de personnaliser les informations qui apparaissent au système d’affichage tête-haute, selon ce que le conducteur souhaite y retrouver.

Autre gadget intéressant, l’ID. 7 va profiter du système de climatisation le plus avancé de Volkswagen depuis celui de la Phaeton. Les buses d’aération sont équipées de moteurs qui les déplacent verticalement et horizontalement afin que le système puisse distribuer l’air sur une plus grande surface de l’habitacle.

Le système réagit également aux commandes vocales. Par exemple, si le conducteur dit « Bonjour IDA, j’ai froid aux mains », il envoie une bouffée d’air chaud sur ses doigts et active le chauffage du volant.

Volkswagen ID.7 2025 - Sièges Photo : Volkswagen

Les acheteurs pourront aussi jouir de sièges high-tech. Réglables de 14 façons, ils bénéficient en plus de capteurs de température et d’humidité, ce qui fait qu’ils chauffent ou refroidissent automatiquement. Un système de massage comprend dix coussins d’air.

L’ID.7 destinée aux marchés européen et nord-américain sera assemblée à l’usine Volkswagen d’Emden, en Allemagne. La production débutera au cours de la seconde moitié de l’année.

Les prix et les détails concernant nos modèles sont à venir.