La Volkswagen ID.7 2024 sera présentée le 17 avril

• Voici de nouvelles images de la Volkswagen ID.7, qui sera présentée mardi le 17 avril.

• Il y a également de nouveaux détails concernant les dimensions et les capacités de la berline moyenne entièrement électrique.

• Ce modèle est le descendant du concept ID. Aero.

De nouvelles images de la future berline électrique ID.7 de Volkswagen ont été dévoilées, ainsi que de nouveaux détails sur ses dimensions et ses capacités. Le véhicule électrique, basé sur le concept ID. Aero, sera dévoilée officiellement mardi prochain, le 17 avril. L'image de l'arrière du véhicule montre le lettrage Vizzion (tiré d'un autre concept électrique de VW) ; il est possible que l'ID.7 soit commercialisé en Chine sous ce nom.

Volkswagen ID.7 2024 - Arrière Photo : Volkswagen

Pour commencer, les dimensions du modèle, qui repose sur la plateforme MEB pour VE : longueur de 4 956 mm, largeur de 1 862 mm, hauteur de 1 537 mm et empattement de 2 965 mm ; ces dimensions sont très proches de celles du multisegment Volkswagen ID.6.

Le moteur électrique délivre 201 chevaux à partir d'une batterie de 77 kWh, avec une autonomie annoncée de plus de 640 km. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il s'agit de chiffres pour la Chine, d'où proviennent les informations (plus précisément du ministère chinois de l'information et de la technologie (MIIT)). Les chiffres pour la version nord-américaine pourraient être différents, voire très différents.

Volkswagen ID.7 2024 - Fig. 1 Photo : Volkswagen

Sur le plan esthétique, on note quelques divergences par rapport à la version concept vue précédemment. La face avant est dans la même veine que la Passat que l'ID.7 remplace officieusement dans la gamme VW. Plusieurs éléments proviennent manifestement des ID. Aero et ID. Vizzion. La version de production de l'ID.7 comporte une barre lumineuse complète à l'avant, ce qui n'était pas le cas sur le concept précédent.

Volkswagen prévoirait de lancer l'ID.7 en Europe avant la fin de l'année 2023, et en Amérique du Nord au début de l'année 2024.

Volkswagen ID.7 2024 (version concept) - Intérieur Photo : Volkswagen

Volkswagen ID.7 2024 - Trois quarts vant Photo : Volkswagen

Volkswagen ID.7 2024 - Profil Photo : Volkswagen