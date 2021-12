À la fin du mois d’août dernier, Volkswagen nous annonçait que son modèle Jetta subissait de petites retouches pour 2022. Ça incluait, bien sûr, la variante GLI qui est plus sportive. Aujourd’hui, la division canadienne du constructeur allemand a dévoilé les prix de ses créations pour la prochaine année.

Rappelons toutefois l’essentiel, outre les retouches esthétiques et le fignolage apporté à la dotation. La version régulière de la Jetta laisse de côté son moteur 4-cylindres turbo de 1,4 litre pour adopter le bloc du Taos, un 4-cylindres turbo de 1,5 litre. Le gain en puissance est de 11 chevaux (147 à 158) alors que le couple demeure le même à 184 livres-pieds.

La variante GLI conserve quant à elle son 4-cylindres turbo de 2 litres, un bloc qui sert 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple.

Les prix, maintenant. Dans le cas de la version de base de la Jetta, la facture est désormais de 22 595 $. C’est 1000 $ de plus que ce qui était exigé l’an dernier. Notez que le prix est pour la version à boîte manuelle ; il faut ajouter 1400 $ pour profiter de la boîte automatique à huit rapports (23 995 $).

Ce prix est pour la variante Trendline, la porte d’entrée du modèle. On obtient le minimum et le nécessaire avec celle-ci, notamment avec des sièges chauffants, l’affichage sur un écran de huit pouces au bloc d’instruments (Cockpit Virtuel), ainsi que les applications Apple CarPlay et Android Auto. La base est aussi là en matière de sécurité avec la détection des collisions avant avec détection des piétons et freinage d’urgence, notamment.

En passant au modèle Comfortline, les prix grimpent à 25 595 $ et 26 995 $, selon la boîte de vitesses. Entre autres améliorations, l’écran du système multimédia passe de 6,5 à 8,0 pouces, on profite de l’accès sans clef et du démarrage à bouton-poussoir, de la climatisation automatique, des réglages électriques pour le siège du conducteur, tout comme des alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière.

Un groupe Sport est livrable avec cette déclinaison, proposant au passage des roues en alliage de 17 pouces (Singapore), un différentiel XDS, une grille, des pourtours de vitres et des caches de rétroviseurs noirs, un éclairage d’ambiance à bord, un écran de 10,25 pouces pour le bloc d’instruments, ainsi qu’une suspension aux réglages plus sportifs, notamment.

Enfin, avec le modèle Highline, le prix est de 29 595 $ (boîte automatique, uniquement). Ici, l’équipement affiche complet, avec par exemple des sièges chauffants à l’arrière, la mémoire pour le siège du conducteur, la sellerie de cuir, des sièges avant ventilés, une chaîne audio Beats avec huit haut-parleurs, ainsi que la navigation par satellite.

La GLI

Puis, pour ceux intéressés par la version GLI, et bien, l’offre est encore plus complète. Ce qui définit davantage ce modèle cependant, c’est sa mécanique plus puissante, sa suspension adaptative, ses modes de conduite ainsi que son différentiel à glissement limité VAQ (à détection de couple et commande électronique). Pour l’expérience au volant ultime avec une Jetta, la GLI est offerte à 31 595 $ avec la boîte manuelle, 32 995 $ avec la transmission automatique. Notez que cette fois, on parle d’une boîte DSG à sept rapports, une unité davantage orientée sur la performance.

Franchement, pour la différence de prix entre une version GLI et une Highline, le choix nous semble facile, sans compter que la GLI sera plus attrayante à la revente.

Les versions de la Jetta vont se pointer dans les concessions canadiennes de Volkswagen au début de l’année 2022.

Voici la liste de prix pour les Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2022 :

