Niagara-on-the-Lake, Ontario — La génération actuelle de la Jetta a été présentée en 2019, juste avant que le monde cesse de fonctionner normalement. Trois ans après ses débuts, comme c’est souvent la coutume dans l’industrie, une cure jeunesse a été réservée au modèle afin de le garder au goût du jour dans l’attente de sa refonte.

En août dernier, Volkswagen nous dévoilait des images de la version régulière et de la livrée GLI pour 2022, en plus de nous annoncer l’essentiel des changements qui allaient profiter aux deux. Conséquemment, on ne s’attendait à aucune surprise lors du lancement officiel de la gamme Jetta 2022. L’événement s’est déroulé à Niagara-on-the-Lake, en Ontario.

Ce qu’on a appris, en fait, c’est la façon dont la Jetta régulière se comportait avec son nouveau moteur, puis à quel point la GLI est un véritable vol sur le marché pour quiconque cherche une berline performante ET abordable.

Esthétisme

Vous ne ferez pas le saut en apercevant une Jetta 2022. Volkswagen, conservatrice de nature en matière de design, apporte quelques retouches ici et là, mais rien de majeur. En gros, le modèle voit son faciès être redessiné et adopter une nouvelle grille. De nouveaux pare-chocs sont remarquables, tant à l’avant qu’à l’arrière. Les jantes, de 16 ou de 17 pouces, arborent également une nouvelle signature. Enfin, de nouvelles couleurs métalliques (bleu, blanc et rouge) s’ajoutent à la palette.

Le changement le plus significatif, outre le moteur, se résume à l’ajout d’un ensemble Sport, livrable avec la version Comfortline. On y revient.

Nouveau moteur

Le nouveau moteur de la Jetta œuvre déjà au sein de la famille Volkswagen, plus précisément avec le Taos. Ainsi, la compacte laisse tomber le 4-cylindres turbo de 1,4 litre qui l’équipait pour un 4-cylindres turbo de 1,5 litre. Un changement mineur, mais en fait de puissance, on note un modeste gain. Le nouveau bloc propose une cavalerie de 158 chevaux et un couple de 184 livres-pieds. La capacité était de 147 forces avec l’ancien (le couple est demeuré inchangé).

Ce bloc peut être marié à une boîte mécanique à six rapports ou encore à une transmission automatique à huit vitesses. Cette dernière est la seule au service de la déclinaison Highline. Autrement, les deux boîtes sont livrables.

Statistique intéressante, 13 % des Jetta vendues sont pourvues d’une troisième pédale. Ce chiffre aurait été désolant il y a 30 ou 40 ans ; il est pratiquement exceptionnel aujourd’hui. Avec la version GLI, on parle de 35 %.

À bord

À l’intérieur, on note quelques changements, mais pas trop, heureusement. En fait, on ne retrouve pas la nouvelle génération du système multimédia de la marque. Ce dernier a essuyé son lot de critiques depuis ses débuts et n’a pas été à l’abri de problème. En revanche, le système toujours présent dans la Jetta 2022 fonctionne toujours bien.

Et c’est sans compter qu’on n’a pas à composer avec les commandes tactiles du nouveau système. Seulement pour ça, l’heure est à la réjouissance.

Autrement, chaque Jetta est maintenant livrée avec le volant chauffant et le bloc d’instrument à affichage numérique. On a aussi amélioré le tissu des sièges qui peuvent aussi être recouverts de cuir ou de cuirette.

Au volant

Derrière le volant, on découvre… une Jetta. Ne voyez pas la chose de façon péjorative. Ce modèle est bourré de qualités et propose une expérience de conduite marquée par l’équilibre.

La nouvelle mécanique fait sentir sa présence alors que l’on constate plus de vie sous le capot, mais la différence n’est quand même pas abyssale. On apprécie surtout le confort et l’insonorisation. Et comme la plupart des produits Volkswagen, on peut pousser la machine sans craindre le mal de mer lorsque les routes se tortillent devant nous ; la Jetta colle bien au bitume et propose à son conducteur un sentiment de confiance.

S’il y a un bémol, c’est le travail de la boîte automatique à huit rapports. En conduite douce, ça va, mais lorsqu’on s’attend à une réponse rapide à l’accélération, le délai à l’exécution est agaçant. On peut y remédier de deux façons ; en passant au mode manuel et en sélectionnant le bon rapport avant un dépassement ou toute autre manœuvre exigeant une promptitude à l’action.

L’autre remède ? Opter pour une version à boîte manuelle.

En gros, l’expérience est plus positive que négative.

La GLI

Du côté de la GLI, les changements sont plus mineurs ; retouches à la grille et au bouclier, pots d’échappement plus massifs, ainsi qu’une sonorité retravaillée à cette hauteur. Les roues sont les mêmes, tout comme la puissance du moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, soit 228 chevaux et 258 lb-pi de couple.

La boîte manuelle à six rapports est de série alors qu’une transmission automatique DSG comptant cette fois sept rapports est proposée. Dans son cas, elle ne connaît pas la paresse.

À l’intérieur, les ajustements sont aussi subtils avec entre autres un nouveau volant, le même que la nouvelle GTI, ainsi qu’un nouveau sélecteur de rapports doté d’accents rouges.

L’expérience, vraiment, elle se trouve avec la conduite. De fait, la Jetta GLI est l’une des meilleures affaires sur le marché si vous aimez les berlines et que vous appréciez la conduite. La puissance, l’équilibre, le freinage, tout y est avec cette voiture. Et ce n’est pas trop, comme avec certains modèles. L’équilibre, j’y reviens, définit ce produit.

Il est rare que je me trouve au volant d’un véhicule et que j’en contemple l’achat ; l’idée me revient en tête chaque fois que je suis aux commandes d’une Jetta GLI.

Et comme vous allez le constater avec la gamme de prix, il est vraiment difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix/performance sur le marché. Une preuve ? À mon retour à la maison, j’ai sauté dans une Hyundai Elantra N. Oui, ce produit offre plus de puissance et s’affiche avec une suspension plus sportive, mais il est pratiquement 10 000 $ de plus. Et la nouvelle Honda Civic Si ? Plus chère et un peu moins puissante.

La gamme

La version régulière de la Jetta se décline de trois façons ; Trendline (22 895 $ et 24 295 $), Comfortline (25 895 $ et 27 295 $), ainsi que Highline (29 295 $). Notez que lorsqu’il y a deux prix pour un modèle, ça fait référence à la boîte manuelle, puis à l’automatique. Avec la deuxième déclinaison, il est possible d’ajouter l’ensemble Sport pour 1400 $.

Ce dernier ajoute un pare-chocs sport, un toit ouvrant, un éclairage d’ambiance offrant 10 couleurs, de même qu’une suspension profitant de réglages plus affûtés.

Pour ce qui est de l’équipement de chaque variante, évitons une énumération interminable, mais notons quelques faits saillants. La version de base est livrée avec sièges et volant chauffants, les applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le freinage d’urgence automatique à l’avant. En passant au modèle Comfortline, les jantes passent de 16 à 17 pouces, on profite de l’accès sans clef et il est possible de se brancher sans fil aux deux applications précitées. Au sommet de la hiérarchie, le toit ouvrant, la chaîne audio Beats, les sièges avant ventilés et le cuir s’invitent à bord.

En passant à la GLI, là, c’est une autre histoire. Le modèle nous arrive tout garni à des prix de 31 895 $ et 33 295 $, respectivement, selon la boîte de vitesses. Et lorsqu’on mentionne que tout y est, ça inclut une suspension adaptative, une approche multibras à l’arrière, un différentiel arrière à glissement limité, un échappement sport, des roues de 18 pouces, ainsi que les freins de la septième génération de la Golf R (qui propose des disques ventilés à l’avant).

Très intéressant, surtout en regard du prix, on le répète.

Voici les cotes de consommation de la Jetta 2022 : 8,0 litres en ville, 5,5 sur l’autoroute et 6,9 au combiné (boîte manuelle) ; 7,7 litres en ville, 5,7 sur l’autoroute et 6,8 en moyenne (boîte automatique).

Conclusion

La Jetta représente un achat intéressant pour les irréductibles qui sont toujours intéressés à se procurer une voiture. On pourrait débattre longtemps sur sa position dans la gamme et sur la pertinence de ses concurrentes. Elle n’est pas la meilleure de sa horde, mais certes pas la pire.

Son équilibre général joue pour elle, tout comme son excellente consommation d’essence. Les amateurs de produits Volkswagen sont déjà vendus à sa cause. La compagnie a du travail à faire pour la faire découvrir aux autres et elle le sait.

Une option digne d’intérêt, toutefois.

On aime

Cotes de consommation

Confort et insonorisation

Une intéressante gamme de prix

On aime moins

Le côté paresseux de la boîte automatique

Style très effacé

Design intérieur sans éclat

La concurrence principale

Honda Civic / Civic Si

Mazda3

Toyota Corolla

Nissan Sentra

Hyundai Elantra / Elantra N Line / Elantra N

Kia Forte

Subaru Impreza

