Au moment où le Jeep Wrangler 2024 a été présenté avec quelques modifications pour la prochaine année, on approchait la barre des cinq millions d’unités vendues depuis 1986, l’année où le modèle a adopté ce nom. Cette marque vient d’être atteinte alors que Jeep vient d’écouler le cinq millionième Wrangler de son histoire.

Bien sûr, il ne faudrait pas oublier la série CJ qui l’a précédée, elle qui s’est dévoilée de multiples façons entre 1944 et 1986. Les sources varient, mais il est estimé qu’environ 1,5 million de modèles se sont trouvés des foyers au cours de cette période.

Le Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2007 Photo : Jeep

L’explosion a toutefois eu lieu en 2007 alors que Jeep a lancé la variante Unlimited à quatre portes. Les ventes ont alors crû de façon spectaculaire. Elles passaient de 80 000 à 120 000 unités aux États-Unis, franchissant la barre des 100 000 exemplaires pour la première fois. L’exploit a été répété sans arrêt depuis 2011. Au cours des six premiers mois de l’année seulement, Jeep a vendu 84 642 Wrangler en sol américain. Et le modèle est vendu ailleurs dans le monde.

Au Canada, si l’on examine les résultats du modèle depuis 2012, la pire année a été 2017 avec 17 296 unités, la meilleure année, 2018, avec 24 615 ventes. L’an dernier, Jeep Canada a écoulé 23 994 Wrangler d’un océan à l’autre.

Quant à l’étape qui vient d’être franchie, la date du 28 août est celle qu’il faudra retenir. Ce sera facile, car elle coïncide avec une nouvelle campagne mondiale de marketing que Jeep lance pour promouvoir son plus récent Wrangler. Sur le rythme hip-hop de la pièce California Love du rappeur 2Pac, la campagne « Famous for Freedom » (reconnue pour la liberté) de Jeep célèbre l’esprit des années 1990 tout en reconnaissant la façon dont le hip-hop a façonné le marketing et la culture.

« La musique joue depuis longtemps un rôle essentiel dans notre riche histoire publicitaire et, alors que l’industrie marque les 50 ans du hip-hop, la marque Jeep a eu l’immense honneur d’intégrer la pièce California Love dans notre campagne Famous for Freedom pour notre nouveau Jeep Wrangler 2024 », a déclaré Olivier François, le directeur du Marketing chez Stellantis.

Jeep Wrangler 2024 bleu Photo : Jeep

Quant à l’avenir du modèle, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le moment alors que les ventes sont toujours fortes à travers la planète. Il sera intéressant de voir si la popularité du modèle sera toute aussi forte à l’ère électrique. Nous en aurons un aperçu lorsque Jeep va lancer le modèle Recon, qui se veut une version tout-terrain fortement inspirée du Wrangler.