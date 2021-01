L’an dernier, au Salon de l’auto de New York, Volkswagen avait présenté le concept Tanoak, une camionnette basée sur l’Atlas. Cette année, elle revient à la charge avec une autre étude, le Tarok.

Si la première idée a été laissée de côté parce qu’elle aurait coûté trop cher à produire, la deuxième, elle, est étudiée de plus près pour notre coin du monde, car elle est déjà prévue pour le marché brésilien.

Et ce qui est intéressant avec ce modèle pour Volkswagen, c’est son format plus compact. Sa commercialisation ici permettrait à la compagnie d’attaquer le segment des camionnettes intermédiaires avec une proposition différente, plus petite, et surtout, moins cher.

Il ne faudrait cependant pas faire erreur en comparant un produit comme le Tarok avec un Chevrolet Colorado, un Ford Ranger ou un Toyota Tacoma. Voyez-le plutôt comme une solution de rechange à un Honda Ridgeline. Voyez-le aussi comme un véhicule utilitaire muni d’une boîte, tout simplement.

« Nous analysons la chose depuis un certain temps déjà », a affirmé Scott Keogh, le grand patron de Volkswagen aux États-Unis. Ce dernier a aussi fait allusion à un grand trou qui pourrait être comblé au sein de la gamme et que le Tarok était comme une bouteille à la mer lancée au Salon de New York. Il n’a cependant pas voulu confirmer si le modèle allait prendre la direction des États-Unis, cependant, lorsqu’il s’est confié au site Internet Motor1.

Disons que la compagnie étudie la chose de près. Il a cependant ajouté ceci :

« Je vois une opportunité pour nous, car plusieurs des propositions dans le segment se vendent entre 50 000 $ et 60 000 $. C’est le prix d’une voiture de luxe. Avec un véhicule bien positionné sur le marché en matière de prix, soit autour de 25 000 $, doté du bon moteur et de tout le reste, la chose pourrait avoir du sens. » - Scott Keogh, Volkswagen

Si le véhicule reçoit le feu vert pour une commercialisation chez nous, il serait équipé d’un moteur 4-cylindres et avancerait la traction intégrale 4Motion du constructeur.

Pour le reste, il ne nous reste qu’à spéculer. Est-ce qu’un véhicule de la sorte pourrait vous intéresser à 25 000 $ ?

Nous vous invitons à consulter notre galerie photo pour découvrir ce véhicule plus en profondeur. Et, parlant de profondeur, assurez-vous de jeter un coup d’oeil à celle de la boîte.