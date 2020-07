Volkswagen nous présente son Tiguan… 2022

L’an dernier, une rumeur avait circulé concernant une refonte de mi-parcours pour le Volkswagen Tiguan. Celle-ci aura bel et bien lieu comme prévu, soit l’an prochain en Europe et en 2022 chez nous. Conséquemment, la firme allemande vient de lever le voile sur ce qui va devenir notre Tiguan en 2022.

Ce qu’on remarque d’emblée, ce sont les changements apportés à l’avant et à l’arrière. Les photos dévoilées sont celles de la version à empattement court du modèle toutefois, donc il faut imaginer un produit un peu plus long lorsqu’il se pointera chez les concessionnaires.

Autrement, on note la présence de nouveaux phares profilés qui semblent ne faire qu’un avec la calandre. Le bouclier est beaucoup plus massif, surtout dans le cas de la version R-Line. Volkswagen a également modifié l’emblème de cette variante. De nouveaux designs de roues seront aussi offerts avec tous les niveaux de finition. Les phares à DEL sont de série et de nouveaux coloris s’invitent au catalogue.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan 2022, intérieur

À l’intérieur, on a aussi revu le design. L’argent et le gris dominent, mais de nouvelles couleurs pour les sièges — Noisette (marron) et Cannelle (beige clair) — ajouteront un peu de vie à bord. Cependant, ce sont les améliorations technologiques qui sont le véritable attrait de cette mise à jour. Volkswagen a fait du tableau de bord numérique de huit pouces une caractéristique de série, abandonnant complètement les indicateurs traditionnels. Un écran de 10,25 pouces est même offert, mais il faudra passer à une livrée supérieure (SEL R) pour l’obtenir. Bien sûr, les informations sont embryonnaires, car il faudra voir de quelle façon l’offre se présentera chez nous.

La dernière génération du système multimédia de Volkswagen (MIB3) sera aussi de la partie. Un nouveau volant avec commandes tactiles sera de série et vous pourrez également profiter d’un éclairage ambiant offrant 15 choix de couleurs.

La version de base (S) héritera de plus de caractéristiques de série avec notamment avec des sièges chauffants, un système d’entrée sans clé et presque tous les systèmes d’assistance au conducteur proposés par la gamme Volkswagen.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan 2022, trois quarts arrière

Mécaniquement on ne devrait pas voir de changements, mais la compagnie a mentionné qu’elle avait fait quelques ajustements logiciels au moteur et à la transmission pour « améliorer sa maniabilité ». Le 4-cylindres turbo de 2 litres va toujours offrir 184 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Il sera toujours couplé à une transmission automatique à huit vitesses. La consommation de carburant sera aussi la même à 10,7 litres aux 100 kilomètres en ville, 8 litres sur l’autoroute.

Reste à savoir, et il faudra être patients, le sort qui sera réservé aux autres versions qui seront commercialisées en Europe, à savoir si elles feront le voyage jusqu’ici. On en compte principalement deux d’intérêt, soit le Tiguan R et une variante hybride enfichable. Dans ces deux cas, on parle respectivement de puissances de 315 et 241 chevaux.

Considérant que la capacité un peu juste du modèle actuel, l’arrivée de renfort de ce côté serait la bienvenue. Il en va de même pour une version plus compacte du Tiguan, mais on sait que Volkswagen travaille sur un VUS sous-compact pour notre marché.

Patience, donc. Cependant, si vous envisagiez le remplacement de votre véhicule d’ici 12 à 18 mois, vous avez maintenant une idée de ce à quoi vous attendre en ce qui concerne le Tiguan.