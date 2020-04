Une mise à jour pour le Volkswagen Tiguan en 2022

Volkswagen travaille sur une mise à jour de son VUS le plus vendu à travers le monde, le Tiguan. En effet, plus tard en cours d’année, ce dernier aura droit à un nouveau style, tant à l’avant qu’à l’arrière, ainsi qu’à un système multimédia amélioré. Le groupe motopropulseur qui le sert en Europe fera aussi l’objet de révisions. Toutefois, il faudra attendre l’année 2021 avant de voir notre version être retouchée, si bien que les changements concerneront en bout de piste l’édition 2022 du modèle.

Rappelons que le Tiguan qui est vendu en Europe est une version plus courte de celle à laquelle on a droit. La nôtre, dans les faits, a surtout été pensée pour plaire au marché américain, bien que les Canadiens semblent aussi l’apprécier, malgré une motorisation plus que juste. Chez nous, contrairement à l’Europe, une version offrant trois rangées de sièges est possible.

Volkswagen a vendu 109 963 Tiguan aux États-Unis en 2019. Sur ce marché, il a été le modèle le plus vendu de la marque et a représenté 30 % des unités écoulées. Au Canada, ce sont 19 250 modèles qui se sont trouvé un acheteur en 2019. Depuis 2007, Volkswagen a vendu plus de 6 millions de Tiguan à travers le monde.

Photo : D.Boshouwers Volkswagen Tiguan 2019

La version actualisée qui sera présentée l’année prochaine adoptera vraisemblablement les signatures visuelles mises à jour de la marque, mais pour l’instant, Volkswagen ne s’est contenté que de la publication d’une esquisse, question de nous mettre l’eau à la bouche. Le style complet de la nouvelle version devrait être dévoilé avant la fin de l’été pour ce qui est de l’Europe.

À bord, le système multimédia sera remplacé par la nouvelle unité MIB3 de la marque. Cette dernière sera similaire à celle révélée avec la Golf de huitième génération qui a fait ses débuts l’automne dernier, a déclaré la compagnie.

Reste à voir si nos versions auront droit à une mécanique plus animée. Jusqu’ici, le principal reproche que l’on peut adresser au Tiguan, c’est son manque de puissance. Le 4-cylindres turbo de 2 litres de nos moutures produit 184 chevaux et 221 livres-pieds de couple, mais doit traîner une carcasse qui fait quelque 1750 kilos en variante à quatre roues motrices. Le modèle qui nous a été proposé jusqu’en 2017 faisait 100 kilos de moins et profitait d’une mécanique plus puissante à 200 chevaux.