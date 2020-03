Le Salon de l’auto de Genève a peut-être été annulé en raison du coronavirus, Volkswagen est quand même allé de l’avant avec les informations qu’elle voulait nous dévoiler concernant son VUS électrique ID.4.

Dans un premier temps, dans un geste qui n’a surpris personne, elle a confirmé le nom de production du modèle. Puis, elle a dévoilé des photos de versions légèrement camouflées et a confirmé quelques autres nouveaux détails, notamment que son produit serait d’abord proposé en configuration à propulsion, puis avec un rouage intégral un peu plus tard.

Quant à l’autonomie, Volkswagen a confirmé qu’elle pouvait atteindre 500 kilomètres avec le généreux cycle européen, selon le groupe motopropulseur choisi. Cela laisse entendre que plusieurs formats de batterie seront proposés. De plus, Volkswagen affirme qu’en étant construite dans son usine écologique de Zwickau, en Allemagne, où est également assemblé l’ID.3, l’empreinte de l’ID.4 sera neutre en carbone tout au long de la chaîne de production.

L’ID.4 sera introduit en Europe en 2020. Ses débuts suivront un peu plus tard en cours d’année sur notre continent. Une version près de la production devrait aussi nous être présentée sous peu, possiblement au prochain Salon de l’auto de New York. La chose a été confirmée par un porte-parole de Volkswagen qui a aussi précisé que le modèle serait, dès 2022, produit à l’usine de Chattanooga, dans le Tennessee. Il sera également construit en Chine à un moment donné.

À l’instar de l’ID.3, l’ID.4 sera construit sur la plateforme modulaire MEB à propulsion électrique de Volkswagen. Au menu, un empattement long qui nous assure de profiter d’un espace suffisant pour les passagers et une répartition équilibrée du poids avec un centre de gravité bas grâce au stockage de la batterie sous le plancher. Ce que nous montrent les nouvelles images diffère légèrement des photos d’espionnage les plus récentes, avec entre autres des bouches d’aération avant moins prononcées et des barres lumineuses à DEL reliant les phares, ainsi que les feux. Selon Volkswagen, les commandes intérieures se composeront de boutons et de surfaces tactiles ou seront faites par commande vocale.

Ayant déjà commencé la production de l’ID.3 à la fin de l’année dernière, Volkswagen affirme maintenant que son objectif de production de véhicules électriques est de 1,5 million d’unités d’ici 2025, soit 500 000 de plus qu’initialement prévu. Et ce, malgré les problèmes signalés concernant le logiciel de l’ID.3 qui ralentit son déploiement.

Il sera intéressant de voir de quelle façon les consommateurs d’ici vont réagir lors des débuts de l’ID.4. Le modèle pourrait paver la voie à quantité d’autres produits électrifiés de la marque, à condition qu’il connaisse du succès.