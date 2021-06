Mystérieux vols de volants Chevrolet au Michigan

Le vol de véhicules n’est pas nouveau. Souvent les malfaiteurs subtilisent un modèle en particulier et peu de temps après, ce dernier est en pièces détachées qui sont prêtes à être revendues. Plus récemment, on a vu une vague de vols de convertisseurs catalytiques. Des rétroviseurs ont aussi été la cible de réseaux organisés.

Dans la région de Détroit, on est aux prises avec un nouveau genre de vol depuis quelques semaines, soit celui de volants de véhicules Chevrolet.

En effet, plusieurs résidents ont constaté que leurs modèles ont été cambriolés, même s’ils étaient verrouillés et qu’aucun objet de valeur ne s’y trouvait. Et pourquoi le volant ? Pour le coussin gonflable. Ce qui est le plus mystérieux, c’est que les voleurs s’attaquent à des produits spécifiques comme les Chevrolet Equinox et Malibu, rapportait la chaîne Fox2 de Détroit en mai dernier. La raison pour laquelle les modèles Chevrolet sont visés n’est pas encore claire.

Une facilité à repartir avec le volant, peut-être ?

La ville d’Eastpointe, dans le Michigan, a particulièrement été touchée. Les autorités là-bas ont reçu 11 rapports de vols au cours du premier week-end de mai.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox, volant

Et mis à part le désir de mettre la main sur un coussin gonflable, pourquoi le faire maintenant ? Ce serait en fait une pénurie d’approvisionnement qui dure depuis le début de la pandémie. Cette dernière a créé un marché noir pour les coussins. Les mécaniciens affirment que les biens volés peuvent être revendus pour quelques centaines, voire quelques milliers de dollars.

Conséquences fâcheuses

Évidemment, l’absence de volant rend un véhicule inutilisable, mais son remplacement peut coûter quelques milliers de dollars au propriétaire. Si le voleur ne parvient qu’à s’emparer du coussin gonflable, on parle d’une réparation de 300 $ à 500 $. Et les criminels ne s’attaquent pas qu’aux véhicules de particuliers ; des concessionnaires et des entreprises sont aussi les témoins de cette tendance.

Malheureusement pour les propriétaires, la seule véritable solution consiste à garer leurs véhicules dans un garage lorsque cela est possible. Autrement, les autorités recommandent aux gens de stationner leur monture dans un endroit bien éclairé, de préférence où l’on retrouve des systèmes de surveillance par caméras.

Pour l’instant, le problème semble limité à l’état du Michigan, mais les propriétaires de véhicules Chevrolet doivent être vigilants. Une des solutions pour prévenir le vol est de se munir d’un verrou de volant The Club.