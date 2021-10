Les 10 véhicules les plus volés aux États-Unis en 2020

Les chiffres concernant le vol de voitures aux États-Unis sont maintenant connus, tels que compilés par le National Insurance Crime Bureau (NICB). Chaque année, il est toujours intéressant de faire le tour de la question pour découvrir, d’abord, l’identité des modèles les plus « populaires », mais aussi constater des trucs qui étonnent, comme les années les plus recherchées par les malfaiteurs.

Le premier constat n’a rien de surprenant ; le véhicule le plus populaire est aussi le plus volé. Le Ford F-150, ainsi que les versions ultras robustes Super Duty, domine donc le palmarès. Ce qui est plus inquiétant, c’est que 13 % plus de modèles ont été volés en 2020 par rapport à 2019. À travers l’industrie, c’est un bond inquiétant de 11 % qui a été enregistré en 2020.

La pandémie et ses conséquences sur le plan économique y ont assurément joué un rôle.

En deuxième position, la camionnette pleine grandeur de Chevrolet. Si 44 014 modèles de la Série F ont été subtilisés l’an dernier, ce sont 40 968 modèles Chevrolet qui ont subi le même sort, une hausse dramatique de 25,7 % par rapport à 2019.

Mais ce qui est le plus étonnant, c’est l’année la plus populaire des modèles volés. Dans le cas du F-150, ce sont des millésimes 2006 qui se sont avérés les plus populaires. Chez Chevrolet, les modèles 2004 ont eu la faveur.

Aux positions trois et quatre, deux produits Honda, soit la Civic et l’Accord. Les années les plus prisées ? 2000 et 1997, respectivement. C’en est fascinant.

En cinquième et sixième position, les Toyota Camry et Nissan Altima, cette fois de conception plus récente, soit 2019 et 2020, respectivement.

Il semble que, pour une raison quelconque, les voleurs aiment les vieilles Hondas et les nouvelles Toyota et Nissan. Allez comprendre.

Une analyse plus poussée des données nous fait voir ce qui se passe dans chaque état américain. Les statistiques nous montrent que trois modèles Subaru se pointent dans le top 10 des véhicules volés en Alaska alors que 94 Mitsubishi Mirage ont été subtilisées à Puerto Rico.

Pour le reste, voici le tableau montrant les 10 modèles plus volés aux États-Unis en 2020. On vous laisse le soin de l’analyser à votre façon.

.. Modèle Vols Vs 2019 Année la plus populaire 1 Camionnette pleine grandeur Ford 44,014 +13,0% 2006 2 Camionnette pleine grandeur Chevrolet 40,968 +25,7% 2004 3 Honda Civic 34,144 +2,8% 2000 4 Honda Accord 30,814 +0,2% 1997 5 Toyota Camry 16,915 +8,0% 2019 6 Nissan Altima 14,668 +9,8% 2020 7 Camionnette pleine grandeur GMC 13,016 +16,6% 2005 8 Toyota Corolla 12,515 +3,1% 2020 9 Honda CR-V 12,309 +21,9% 2000 10 Camionnette Dodge / Ram 11,991 +6,2% 2001