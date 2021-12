Volvo Canada a annoncé qu'elle prenait les réservations pour le prochain modèle électrique C40 Recharge à partir d'aujourd'hui, en lui donnant un prix de 72 600 $.

Ce prix place le VUS de style coupé, le tout premier modèle de Volvo conçu à partir de zéro pour la propulsion électrique, bien loin de l'admissibilité aux incitatifs fédéraux ou provinciaux offerts à l'achat de véhicules électriques. Mais les acheteurs qui n’ont cure de ce détail financier pourront choisir parmi... une seule version disponible. Il s'agit de la version Ultimate, un C40 Recharge entièrement équipé.

Tout équipé signifie que le C40 Recharge Ultimate est doté d'une foule de caractéristiques telles qu'un toit panoramique fixe surdimensionné, l'éclairage DEL Advanced Pixel, l'assistance au pilotage, une chaîne audio Harman-Kardon haut de gamme, une caméra de surveillance à 360° et des jantes uniques de 20 pouces. Par ailleurs, on ne retrouvera pas la moindre trace de cuir à l'intérieur.

Sont également inclus l’ensemble des services numériques (abonnement de 4 ans) avec le système d'exploitation Android, ainsi qu'une offre « Care » qui, en plus de l'assistance routière et de la garantie complète des véhicules neufs Volvo, offre aux propriétaires un service d'entretien gratuit et une couverture de l'usure de certains éléments pendant les quatre premières années ou 80 000 km.

Photo : Volvo Volvo C40 Recharge 2022, profil

En termes de performances, Volvo promet une autonomie d'environ 360 km avec la batterie de 78 kWh, une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et une attente de 33 minutes à une station de recharge rapide pour passer de 0 à 80 % de charge. La transmission intégrale est de la partie avec un groupe motopropulseur dont la puissance est de 402 chevaux et 486 lb-pi de couple.

Il convient de souligner que l'autonomie, qui doit encore être finalisée avec l'EPA, est quelque peu inférieure aux 420 km promis par Volvo au début du printemps. Par contre, on s'attend à ce que des mises à jour en temps réel permettent éventuellement d'augmenter l'autonomie maximale.

Comment commander

Dès maintenant, les acheteurs peuvent se rendre sur Volvocars.ca ou chez leur concessionnaire Volvo préféré pour verser un dépôt de 500 $ afin de réserver un exemplaire. Grâce à ce dépôt, les clients « pourront choisir parmi de magnifiques versions préconfigurées du C40 qui simplifie le processus de commande, » affirme Volvo.

La production du modèle devrait commencer à l'usine Volvo de Gand, en Belgique, cet automne, les premières livraisons canadiennes étant prévues pour le printemps 2022.

À voir aussi : Que des ventes en ligne pour Volvo, et que des véhicules électriques d’ici 2030