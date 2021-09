Volvo Cars Canada s'associe à la compagnie de chaussures Casca pour lancer une espadrille en édition limitée la semaine prochaine, afin de souligner la Journée mondiale sans voiture du 22 septembre. Les clients canadiens pourront se procurer ces chaussures en ligne à partir de ce jour-là, au prix de 198 $CAN.

Qu'est-ce qui rend ces espadrilles spéciales ? Casco affirme que les chaussures sont le fruit d'une approche réfléchie et axée sur la durabilité à long terme, dans le cadre des efforts déployés par les deux marques pour concrétiser leur vision d'un avenir neutre en carbone.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Casca qui partage nos valeurs et notre passion pour l’écodurabilité, la technologie et le design minimaliste moderne. Chez Volvo Cars, nous nous engageons à établir les normes les plus élevées sur le plan de la durabilité en matière de mobilité, ce qui va au-delà de l’électrification de notre gamme de véhicules, car nous voulons transformer tous les aspects de notre entreprise. La chaussure que nous avons créée avec Casca pour célébrer la Journée mondiale sans voiture est l’une des façons de reconnaître les nombreuses mesures que nous prenons pour notre parcours vers la neutralité climatique. »

- Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada