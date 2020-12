En mars prochain, Volvo dévoilera un deuxième véhicule entièrement électrique et partagera les détails de sa stratégie d’électrification.

On se souviendra qu’en 2019, Volvo avait mentionné qu’elle procéderait au lancement d’un nouveau modèle tout électrique chaque année jusqu’en 2025. À ce moment, le constructeur avait manifesté le souhait que la moitié de ses ventes mondiales soit attribuables à ce type de véhicule.

Concernant le produit qui sera présenté le 2 mars prochain, Volvo a révélé qu’il partagera les assises de son premier véhicule tout électrique, le VUS XC40 Recharge. Cette structure, connue sous le nom de CMA (Compact Module Architecture), a la qualité d’être modulable, si bien qu’elle pourra servir plusieurs autres véhicules au cours des années à venir.

Questionné à propos du nouveau modèle, le chef de la direction de Volvo, Hakan Samuelsson, a déclaré à la division européenne du site Automotive News qu’il serait doté d’une « carrosserie plus aérodynamique » que le XC40 Recharge.

Photo : Volvo Le Volvo XC40 Recharge en chargement

Hakan Samuelsson a déclaré que le nouveau modèle ne serait pas le remplaçant de la compacte V40. Si c’était le cas, il se positionnerait sous le XC40 Recharge dans la gamme et son prix serait forcément inférieur. Or, « Pour que Volvo soit rentable, nous devons nous concentrer sur des segments plus haut de gamme, là où les prix sont plus élevés », a-t-il ajouté.

On verra bien ce qui sera présenté d’ici deux mois et demi, mais ce qui est certain, c’est que les choses vont s’accélérer chez Volvo. Hakan Samuelsson a déclaré au début de décembre qu’il envisageait que Volvo devienne une marque exclusivement électrique d’ici les dix prochaines années.

Déjà, la marque propose une division haut de gamme uniquement électrique, soit Polestar.

Cette année, Volvo souhaite que 20 % de ses ventes mondiales soient réalisées par des modèles électrifiés. La majorité d’entre eux seront hybrides rechargeables, car le XC40 Recharge en est encore à ses premiers pas.

Plus de détails à l’aube du printemps, donc.