Photo : Cyan Racing La P1800 moderne de Cyan Racing, profil

La Volvo P1800 a été assurément une des plus belles voitures produites par Volvo au cours de son histoire. Le coupé, commercialisé de 1961 à 1972, a même été une vedette du petit écran. Pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de Simon Templar, vous savez exactement ce à quoi on fait référence.

Un modèle iconique, il ne faut pas en douter.

Voilà pourquoi elle a été choisie par la firme Cyan Racing pour un travail exhaustif de restauration, mais à la sauce moderne. Dans le milieu, on parle d’une voiture « restomod ». La bonne nouvelle, c’est qu’il a été annoncé que la voiture, qui a déjà été présentée, sera proposée en Amérique du Nord. Prix : environ 700 000 $.

Et qui est Cyan Racing ? Il s’agit en fait de la compagnie d’ingénierie anciennement connue sous le nom de Polestar qui a été rachetée par Volvo pour être transformée en marque tout électrique.

Photo : Cyan Racing La P1800 moderne de Cyan Racing, avant

Quant à la P1800 de Cyan, elle reprend le design original du modèle, mais se veut résolument moderne, notamment avec des panneaux de carrosserie en fibre de carbone qui font que son poids est plus léger que celui d’une Mazda MX-5. Sous le capot, on retrouve un 4-cylindres turbo de 2 litres, un bloc qui développe 420 chevaux grâce au travail des régleurs. La suspension a été complètement redessinée et son architecture n’est pas identique à celle de l’époque ; on pense quand même à la sécurité et à la performance.

Cependant, l’expérience de conduite aura un petit quelque chose de rétro. Une boîte manuelle est au rendez-vous et ne cherchez pas les aides à la conduite que sont les freins ABS ou le contrôle de la stabilité.

Voilà ce qui se produit lorsqu’un atelier de course s’occupe de concocter une voiture ; on pense d’abord et avant tout à son pilotage. En fait, il ne reste que quelques éléments de la voiture d’origine, dont le système d’ouverture du capot, le frein à main, ainsi que les essuie-glaces. Le reste a été repensé et refait.

Photo : Cyan Racing La P1800 moderne de Cyan Racing, intérieur

La voiture avait été annoncée au départ à 500 000 $ américains, mais ce sera finalement 700 000 balles que les futurs acheteurs devront débourser pour en profiter. À ce prix, la personnalisation sera à l’honneur, de sorte que les consommateurs pourront préparer la voiture en fonction de leurs besoins et de ce qu’ils comptent faire avec elle, comme aller s’amuser en piste ou encore profiter d’elle sur la route.

La Volvo P1800 de Cyan va être présentée à l’événement The Quail qui se tient toujours lors de la semaine automobile de Monterey, à la fin du mois d’août.