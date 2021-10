Pour sa deuxième année sur le marché, Volvo veut rendre son modèle électrique XC40 Recharge plus attrayant. Les consommateurs canadiens profitent donc d’un prix de base inférieur de 5 000 $ et d’une autonomie accrue avec la nouvelle version appelée Core.

En soi, la diminution du prix de base est bienvenue. Mais il est tout aussi important que le PDSF soit désormais sous la barre des 60 000 $ (plus précisément 59 950 $), ce qui rend ce VÉ admissible à un rabais gouvernemental, du moins si vous habitez au Québec. En effet, les consommateurs dans la Belle Province peuvent maintenant obtenir une réduction de 8 000 $ sur le coût de leur XC40 Recharge.

En Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, le PDSF demeure toutefois au-dessus de la limite d'admissibilité; ce nouveau prix ne rend pas le véhicule admissible non plus au programme fédéral « iZEV ». Le PDSF doit être 55 000 $ ou moins qu’un véhicule soit admissible à ces programmes. Le programme de la Nouvelle-Écosse place la barre encore plus haut (ou plus bas, si vous préférez), puisque tout véhicule électrique dont le prix dépasse 45 000 $ n'est pas admissible à un rabais.

Le PDSF de 59 950 $ s’applique donc à la nouvelle version au XC40 Recharge Core AWD 2022, la nouvelle version de base. Un cran plus haut dans la gamme, on retrouve la version Plus (67 950 $), à la dotation de laquelle s’ajoute un toit panoramique, des phares antibrouillards, une caméra à 360 degrés et quelques touches plus luxueuses à l’intérieur. Finalement, il y a une troisième version appelée Ultimate (70 800 $), qui reçoit une chaîne audio haut de gamme Harman Kardon et le système Pilot Assist.

L’autonomie du XC40 Recharge 2022 qui a augmenté de 24 km atteint désormais 359 km grâce notamment à une mise à jour du groupe motopropulseur. Les propriétaires de modèles 2021 seront heureux d'apprendre qu'ils profiteront également d'une augmentation de l'autonomie grâce à une mise à jour logicielle. Un autre changement, qui, selon Volvo, augmentera l'autonomie de 10 % de plus, est une nouvelle pompe à chaleur plus simple à utiliser et qui rend le chauffage de l'habitacle plus efficace, en consommant ainsi moins d'électricité.

Le Volvo XC40 Recharge 2022 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires.

