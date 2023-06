Le tout nouveau Volvo EX30 2024 Photo : Volvo

• Nouveau multisegment de Volvo, l'EX30 de Volvo veut allier sécurité, développement durable et confort.

• Le design intérieur utilise des matériaux recyclés et renouvelables.

• Selon Volvo, l'EX30 offre une expérience utilisateur simplifiée, intuitive et technologique.

Volvo a fourni aujourd’hui plus de détails sur l’habitacle du Volvo EX30 2024 et sur les technologies qu’on y retrouvera, en plus de partager quelques images. Le modèle doit être dévoilé officiellement le 7 juin.

Lisa Reeves, responsable du design intérieur chez Volvo, souligne que l'EX30 incarne les meilleurs aspects du design scandinave, combinant des matériaux originaux, des fonctionnalités astucieuses et une excellente expérience utilisateur. « Ensemble, ces éléments distillent l'essence d'une Volvo dans un petit format. »

À voir aussi : Volvo EX30 2024 : Volvo présentera son nouveau VÉ le 7 juin

De l’audio haut de gamme

L'EX30 de Volvo dispose d'une barre de son innovante, installée sous le pare-brise et inspirée des systèmes audio maison. La barre de son est conçue pour regrouper tous les haut-parleurs et minimiser les câbles et matériaux, tout en fournissant plus d'espace de rangement. D'autres éléments, comme les commutateurs de vitres et la boîte à gants, ont été centralisés sur la console centrale coulissante.

Les passagers arrière bénéficient également de commodités, avec des espaces de rangement pour leurs téléphones et une boîte de rangement sous la console centrale. Le hayon contient un guide de dimensions pour aider lors de l'achat de meubles.

Créer une sensation d'espace

La centralisation est un élément clé de l'intérieur de l'EX30, notamment avec son écran central unique de 12,3 pouces qui regroupe toutes les informations pertinentes pour le conducteur. Ce qui permet de créer un sentiment d'espace et de réduire l'utilisation de matériaux.

L'écran affiche donc les informations importantes comme la vitesse et les niveaux de charge en haut, tandis que la navigation et les commandes sont accessibles en dessous. Une barre contextuelle propose des fonctions basées sur les besoins du moment.

L'écran propose également une « vue calme » qui réduit la fatigue oculaire pendant la conduite nocturne en supprimant les éléments non essentiels.

L'EX30 intègre le système d'infodivertissement Google, incluant l'assistant Google, Google Maps et Google Play, ainsi que la fonctionnalité Apple CarPlay sans fil. Il dispose aussi d'une connectivité 5G et utilise la technologie Snapdragon Cockpit Platforms de Qualcomm Automotive pour une réactivité optimale.

Quatre espaces intérieurs distincts

Les acheteurs du Volvo EX30 pourront choisir parmi quatre intérieurs distincts, chacun adoptant une approche plus durable au niveau des matériaux. L'un des choix met en avant l'attrait intemporel du denim recyclé. D'autres matériaux durables comprennent du plastique recyclé provenant de déchets divers, du lin fourni par le fonds d'investissement Volvo Cars Tech Fund, un mélange de laine responsable et un matériau de siège en tricot contenant du plastique recyclé.

L'EX30 propose également une sellerie en Nordico, un matériau avancé fabriqué à partir de textiles recyclés et de matériaux bioattribués provenant des forêts suédoises et finlandaises.

Le Volvo EX30 sera dévoilé le 7 juin et sera disponible pour commande ou précommande sur certains marchés à la même date.