• Les Volvo XC40 Recharge et C40 Recharge deviendront les EX40 et EC40.

Volvo va changer l’appellation de deux de ses modèles électriques, soit les XC40 Recharge et C40 Recharge. La raison est bien simple ; on veut harmoniser leurs noms avec ceux de plus récents modèles électriques de la marque, qui ont la lettre E comme premier dénominateur.

Ainsi, le XC40 Recharge devient le EX40, alors que le C40 Recharge sera désormais connu comme le EC40.

Ils vont rejoindre dnasl a gamme les VUS EX90 et EX30, qui font leurs débuts cette année au Canada.

Pour clarifier les choses, mentionnons que les lettres EX vont renvoyer aux VUS électriques, alors que les lettres EC vont désigner les VUS de type coupé. Ailleurs dans le monde, on a même l’appellation EM, pour parler d’une fourgonnette (Monospace).

Volvo XC40 Recharge 2022 Photo : D.Boshouwers

Et pour bien différencier l’offre électrique de celle proposant toujours des moteurs à combustion, le XC40 à essence va conserver son nom ; on ne pourra plus mélanger les variantes. Les modèles hybrides rechargeables de la marque vont toutefois conserver les désignations T6 ou T8, selon le niveau de puissance qu’ils offrent.

Notez que les changements ne concernaient pas spécifiquement notre marché, mais bien la gamme mondiale de la marque. Voilà pourquoi on faisait mention du EM90, qui n’est que commercialisé en Chine en ce moment.

La compagnie a également annoncé une mise à niveau de la performance des versions haut de gamme à deux moteurs des EX40, mais il faudra voir si ça va aussi toucher les modèles vendus chez nous.

Pour 2024, les modèles conservent leurs noms. On peut s’attendre à un changement officiel en cours d’année chez nous, pour le millésime 2025.