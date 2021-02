Cette semaine, Volvo a présenté officiellement - et virtuellement - son premier VUS tout électrique avec le XC40 Recharge ; nous jetons un coup d'oeil, en attente de notre premier essai la semaine prochaine

L'arrivée du XC40 Recharge 2021, le premier véhicule tout électrique à arborer l’écusson Volvo représente un moment crucial pour l’entreprise ; il s'agit après tout d'une étape importante vers l’atteinte de l’objectif « carbone neutre » d’ici 2040.

Il faut regarder de près pour voir les différences entre le XC40 Recharge et la version à essence. L’ouverture de la grille a été remplacée par un panneau assorti à la couleur de la carrosserie. Comme il n’y a pas de moteur à l’avant, le besoin de refroidissement est moindre et la calandre n’est donc plus nécessaire. Derrière ce panneau, on retrouve désormais tous les capteurs nécessaires aux aides à la conduite.

Parmi les autres changements, citons une nouvelle couleur (Sage Green Metallic) spécifique à cette version, des roues uniques de 19 ou de 20 pouces, le logo « Recharge » sur la partie supérieure des piliers C et des écussons uniques sur le hayon. De manière impressionnante, Volvo — tout comme l’a fait Kia avec son Soul EV — a réussi à conserver la forme du véhicule — une forme compacte, rien de moins — et à y intégrer une grosse batterie de 78 kWh, et ce, sans avoir à modifier le gabarit du XC40.

Ils n’ont pas non plus sacrifié grand-chose d’autre ; l’espace pour les passagers est le même et le rangement sous le plancher arrière qui a été perdu en raison de la présence des batteries est compensé par l’ajout d’un coffre à l’avant, comme avec une Porsche Boxster ou une 911.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, profil

En plus de la batterie de 78 kWh (75 kWh utilisables), on retrouve des moteurs électriques à l’avant et à l’arrière, ce qui nous assure la traction intégrale, ainsi qu’une puissance de 402 chevaux et 486 livres-pieds de couple. Ces chiffres impressionnants permettent d’effacer le 0-100 km/h en moins de 5 secondes, selon Volvo. Comme tant d’autres véhicules électriques, le XC40 Recharge propose un couple instantané, ce qui augmente du coup la performance.

Autre avantage, il est possible de préparer la cabine avant de partir, soit en sélectionnant les paramètres climatiques que l’on souhaite retrouver en montant à bord. Cela peut être fait si la voiture est branchée ou non, mais bien sûr, dans ce deuxième cas, on utilise la batterie pour ce faire.

Et avec un véhicule électrique, si la puissance est une chose, pour plusieurs, la question de l’autonomie est encore plus pertinente. Volvo annonce une capacité de 335 kilomètres (certifiée par l’EPA), ce qui positionne le XC40 à peu près au même niveau que les Nissan LEAF Plus et Chevrolet Bolt. Le Tesla Model Y, cependant, continue à mener le peloton en matière d’autonomie avec plus de 525 kilomètres, selon la version.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, port de chargement

Pour ce qui est du temps nécessaire pour la recharge, ça va de huit heures sur un chargeur de niveau 2 à 40 minutes (de 0 à 80 %) sur un chargeur de niveau 3 où la capacité peut atteindre 150 kW. Bien entendu, le freinage régénérateur est également présent pour aider à charger la batterie pendant la conduite (il permet également de conduire à une seule pédale, car il n’est jamais nécessaire de freiner pour s’arrêter), mais Volvo a décidé de ne pas afficher l’autonomie prévue sur le tableau de bord avant qu’il ne reste plus que 25 km à parcourir.

La compagnie affirme que cela réduit l’anxiété liée à l’autonomie. Nous n’en sommes pas si sûrs, cependant, mais nous attendrons de conduire le XC40 Recharge avant de porter un jugement définitif. Lors de l’achat, vous recevrez un guide de démarrage du réseau de recharge ChargePoint et vous aurez la possibilité d’acheter un système de recharge pour la maison ChargePoint de niveau 2.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, intérieur

Pour la première fois dans un véhicule Volvo, les fonctions multimédias sont prises en charge par Android Automotive, un système qui a fait ses débuts dans la Polestar 2, une voiture développée conjointement par Volvo et le constructeur chinois Geely.

Android Automotive fait essentiellement penser au Google Cloud. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google depuis le siège du conducteur et, en supposant que votre téléphone intelligent soit présent, avoir accès à toutes sortes de fonctionnalités qui y sont incluses telles que Google Maps, vos contacts, votre compte Gmail, et plus encore. Tout cela s’affiche sur un écran central standard de neuf pouces.

Le système permet également d’utiliser les commandes vocales « Hey Google », notamment pour demander à Google de vous aider à trouver une station de recharge. La radio satellite Sirius et l’application Apple CarPlay ne seront toutefois pas prises en charge lors du lancement, mais seront bientôt offertes par le biais de mises à jour en ligne.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge 2021, trois quarts arrière

En outre, toutes les aides à la conduite attendues sont présentes, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire, l’assistance pour les angles morts, l’atténuation des sorties de voie, et bien d’autres. Volvo s’efforce de réduire à la fois la quantité d’émissions produites par sa gamme, mais aussi le nombre d’accidents dans lesquels ses conducteurs sont impliqués. En ce qui concerne la gamme, une seule version du XC40 Recharge est offerte et elle coûte 64 960 $. En matière d’équipement, elle se compare à la déclinaison AWD R-Design du XC40 à essence, dont le prix de vente est de 48 250 $.

Revenez-nous pour un premier essai du XC40 Recharge 2021 la semaine prochaine.