Volvo rafraîchit le XC60 pour 2022 avec des mises à jour aux niveaux du design et des technologies qu’il arbore. Le VUS compact a une apparence légèrement différente et dispose d'un nouveau système d'infodivertissement. On a également droit à des changements mineurs aux systèmes d'assistance au conducteur et à la finition intérieure.

L’extérieur

Les changements visuels sont subtils et comprennent une calandre et un pare-chocs avant remodelés, ainsi que de nouveaux modèles de roues et de nouvelles couleurs extérieures disponibles.

Photo : Volvo Volvo XC60 2022, profile

L’intérieur

L'écran tactile vertical du XC60 est désormais équipé du système d'infodivertissement Volvo basé sur Android, comme on l'a vu pour la première fois sur les modèles Polestar et le XC40 Recharge électrique. Ce logiciel exécute des applications telles que Google Maps pour la navigation et Google Play pour la musique.

Parmi les autres améliorations technologiques, citons des capteurs, des radars et des caméras plus performants pour les différents systèmes d'aide à la conduite.

De nouveaux matériaux intérieurs sont également livrables.

La motorisation

Nous ne nous attendons pas à voir des changements dans les groupes motopropulseurs disponibles du XC60. Aux États-Unis, Volvo propose les modèles T5, T6 et T8, tous animés par un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres, et on risque de voir une offre similaire au Canada. Dans la T5, ce moteur est dotée d'un turbocompresseur et développe 250 chevaux. Le T6 ajoute un surcompresseur pour un total de 316 chevaux, alors que le T8 est un hybride rechargeable avec des moteurs électriques qui produit une puissance totale de 400 chevaux, et propose une autonomie de 31 km.

Le prix du XC60 2022 n'est pas encore annoncé, mais il est probable qu'il augmente légèrement par rapport au modèle actuel. Le modèle entre en production au mois de mai, et on peut s’attendre à le voir apparaitre en concession au Canada avant la fin de cette année.