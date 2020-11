De Pneus Yokohama (Canada) inc.

Alors que s’achève une année où les Canadiens ont été invités à être prudents, à limiter leurs déplacements et à s'adapter à une « nouvelle normalité », Pneus Yokohama (Canada) inc. les encourage à explorer, à revenir à la normale et à jouer de prudence avec une série de courtes vidéos pour promouvoir les voyages en hiver.

« Cette année 2020 a été difficile, mais l'hiver fait ressortir le goût de l’aventure des Canadiens et est la saison parfaite pour revenir à la normale. L’hiver, c’est le temps idéal pour les Canadiens de vivre normalement : c'est ce que nous faisons chaque année — nous nous aventurons sur des routes apparemment peu navigables pour nous livrer à nos loisirs d'hiver préférés, et nous le faisons en toute sécurité, grâce à des pneus d'hiver conçus expressément qui favorisent une meilleure adhérence. » - Diana Colosimo, directrice du développement de la marque pour Pneus Yokohama (Canada) inc.

Photo : Yokohama « Explorez l’hiver »

Allez jouer dehors !

Pour motiver les Canadiens lors de leurs déplacements hivernaux, Pneus Yokohama (Canada) inc. a produit trois courtes vidéos qui démontrent les façons dont les familles peuvent renouer cet hiver, qui offrent des occasions de faire fi des restrictions actuelles de la vie citadine et de pouvoir arriver là où nous allons en toute sécurité.

Cette campagne promotionnelle sur la « nouvelle normalité » comprend des vidéos de 45 secondes intitulées « Explorez l’hiver », « Revenez à la normale » et « Soyez prudent ». Elle s’étendra aux médias sociaux, ainsi qu’aux sites Web d'entreprises et de vente au détail.

Photo : Yokohama « Revenez à la normale »