Jaguar F-Type 2022 - Profil | Photo : D.Heyman

• Auto123 a fait l'essai de la Jaguar F-Type Cabriolet 2022.

• Nous avons versé quelques larmes au cours de notre semaine d'essai, alors que nous nous préparons à dire adieu à ce qui est sans doute la plus belle voiture sur le marché aujourd'hui.

• Car l'année prochaine, cette beauté aura disparu.

Un coup d'œil rapide à la page de la F-Type sur le site web de Jaguar Canada révèle que pour 2022, il n'y a que deux modèles disponibles : la P450 que l'on voit ici, et la version R. Tous deux sont équipés de deux versions du moteur V8 de 5,0 litres. Et c'est tout. Plus de 6-cylindres suralimentés, plus de 4-cylindres turbocompressés non plus. Juste un bon vieux V8 (avec un compresseur volumétrique, mais bon), caché sous un capot à charnière avant et qui envoie sa puissance aux roues arrière uniquement (sachez qu'il existe une option 4RM).

Il y a toutefois un aspect négatif derrière ce choix limité de motorisations.

Pourquoi ? Parce que le manque d'options et de choix de moteurs est un indicateur que la Jaguar F-Type telle que nous la connaissons n'est pas faite pour ce monde. (Il pourrait y avoir une option purement électrique en route. Tout comme ce qui se passe avec la Porsche 718 Boxster, idem pour la Mazda MX-5). Maintenant que Dodge a annoncé l'annulation de ses voitures musclées à moteur V8, c’est clairement écrit dans le ciel. Les voitures de ce type n'ont plus rien à faire dans ce monde.

Dommage, parce que cette F-Type fait jaillir des merveilles de ses quatre sorties d'échappement dès qu'on appuie sur le bouton-démarreur. Je pourrais rester assis et l'écouter tourner au ralenti, comme si j'écoutais mon vinyle préféré, et ce, avec l'échappement en mode silencieux. Activez le mode Sport en appuyant sur un bouton ou en sélectionnant le mode de conduite dynamique, et gare aux voisins !

Avec la F-Type, vous n'avez même pas besoin de démarrer le moteur pour savoir que ce sera un événement, car il suffit de la regarder. Même en noir, vous pouvez voir les muscles hérissés autour des ailes, apprécier la position ultra-large et vous émerveiller devant les roues.

Jaguar F-Type 2022 - Avant | Photo : D.Heyman

Oui, le style a été un peu adouci après une légère refonte en 2019 qui a donné au modèle un nouveau design des phares et des feux, mais le F-Type demeure une sportive avec beaucoup de prestance, une voiture qui vous fait regarder par-dessus votre épaule lorsque vous vous éloignez d’elle.

Mon modèle d'essai était un cabriolet et je préfère habituellement le style du coupé, mais Jaguar a réussi à trouver un moyen de ranger le toit électrique sans causer de perte de rangement dans le coffre et sans forcer une bosse disgracieuse pour le loger. De plus, ce toit se replie en 12 secondes environ en appuyant sur un bouton, et il emporte les vitres latérales avec lui – j'aime ça!

Jaguar F-Type 2022 - Habitacle | Photo : D.Heyman

L’habitacle n'est pas le plus tape-à-l'œil, mais il est construit avec de bons matériaux et profite de quelques petits ajustements ici et là pour améliorer l'ergonomie. C'est important dans une petite sportive comme celle-ci. Jaguar a boulonné les sièges le plus bas possible pour que les plus grands d’entre nous puissent s'en accommoder, même avec le toit en place. Lorsqu'elle est abaissée, ces grands n'ont pas à s'inquiéter de voir leur front se faire frapper par le vent, telle une sentinelle médiévale au-dessus du parapet.

Quant aux sièges, leurs commandes de réglage sont montées sur la porte plutôt que sur le côté du coussin. Cela permet un siège élargi, vu qu’il n'est plus nécessaire de se glisser la main entre le coussin et la portière pour effectuer les réglages. Mercedes-Benz suit cette méthode depuis des années et je ne comprends pas trop pourquoi d'autres constructeurs (à part Jaguar et Genesis) n'ont pas suivi.

Afin de réduire l'encombrement et d'utiliser au mieux l'espace limité du tableau de bord, les bouches d'aération centrales du tableau de bord se rangent et n'apparaissent que lorsqu'elles sont actives, et les boutons de climatisation de la console centrale servent à la fois de commande de la climatisation et de la température des sièges. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour passer de l'un à l'autre. J’approuve.

En revanche, je suis moins friand du fait qu'ils ont laissé une icône bleue de refroidissement des sièges, même si ma voiture n'était pas équipée de cette fonction. Mais bon, au moins, il ne s'agit pas d'une situation où il faut appeler pour s'abonner à cette fonction.

Jaguar F-Type 2022 - Siège | Photo : D.Heyman

De toute façon, une fois que vous aurez appuyé sur le bouton de démarrage et sur la pédale d'accélération, vous aurez tendance à oublier toutes ces détails assez rapidement – aussi, l'heure du dîner, le nom de l'animateur de la Soirée du Hockey ce soir, le nom de votre premier enfant. Pourquoi ? Parce qu'en plus de tout ce bruit, l'accélération est féroce. Votre passager voudra utiliser la poignée supplémentaire montée à droite de la console centrale, c'est certain.

En chiffres, on parle d’un 0-100 km/h en 4,5 secondes, le quart de mile en 13,3 et une vitesse de pointe de près de 190 km/h. On s’entend que ces chiffres ne seront atteints que sur un circuit fermé, mais vous n'avez pas besoin de chiffres pour vous dire à quel point tout cela est rauque.

Jaguar F-Type 2022 - Roue | Photo : D.Heyman

La façon dont la F-Type se replie sur ses hanches lorsqu'on appuie sur l'accélérateur est presque digne d'une voiture sport, donnant la sensation de piloter une machine qui se situe quelque part entre une sportive et un bateau à moteur avec deux V8 à l'arrière – c'est la propulsion qui se met à l'œuvre. Je jure que je pouvais vraiment voir le nez se soulever et cela semblait beaucoup plus évident à cause du reste de la furie qui m'entourait.

Le moteur est une chose, mais tout moteur peut être gêné par une transmission mal adaptée. Heureusement, la boîte de vitesses automatique à huit rapports est peut-être vieillissante, mais elle est bonne, offrant des changements de vitesse rapides, que ce soit en mode automatique ou en mode manuel activé par les palettes, et trouvant toujours la partie centrale de la bande de puissance. Elle n'est peut-être pas aussi rapide qu'elle en a l'air, mais pour la conduite de tous les jours sur les routes de tous les jours, c'est le nec plus ultra.

Je dis « routes de tous les jours » parce qu'une fois que vous commencez à vous attaquer aux virages, la sensation change un peu. Vous avez toujours l'accélération nécessaire pour faire de superbes trous dans les virages serrés, sans parler du poids économisé par rapport au modèle à traction intégrale. Mais, le processus de passage dans ces virages vacille.

Jaguar F-Type 2022 - Phare | Photo : D.Heyman

C'est confondant. J'ai conduit une multitude de F-Type depuis les débuts du modèle – en Amérique du Nord, sous le soleil d'Europe, sur un lac gelé en Suède – et j'ai toujours trouvé que le modèle figurait parmi les meilleures sportives sur le marché, aux côtés d'une certaine Porsche Boxster.

Avec ce dernier modèle, cependant, c'est comme s'ils avaient adouci les choses pour le rendre plus maniable en ville. En conséquence, la sensation de direction dans les virages n'est pas aigue, forçant des corrections là où il ne devrait pas y en avoir. Cela me rappelle un peu la conduite d'un bateau à moteur... mais pas dans le bon sens, cette fois. La Boxster, la Chevrolet Corvette et la BMW M4 ont toutes une meilleure sensation de direction que celle-ci.

Ce n'est pas que la direction soit mauvaise, vraiment. La réponse est bonne et les virages sont nets, mais il faut apprendre à faire confiance à ce qui va se passer – à le savoir – afin de compenser le manque de sensation.

C'est vraiment dommage, car le reste de la tenue de route est bon. Il y a très peu de roulis de la part de la F-Type, qui est basse, large et dotée d'un gros train roulant, et elle reste également très stable au freinage, ce qui permet un léger glissement de l'arrière dans les modes de conduite plus agressifs (sélectionnés par un astucieux interrupteur à bascule). C'est ce que l'on souhaite dans une voiture comme celle-ci.

Ajoutez à cela la stabilité assurée par l'aileron arrière autoajustable, et vous obtenez une voiture agréable à piloter. Je me demande d'autant plus pourquoi on a enlevé une partie de cette qualité en engourdissant la direction comme ils l'ont fait.

Jaguar F-Type 2022 - Boite à vitesse | Photo : D.Heyman

Je suis quand même un admirateur. J'aime l'aspect brut de la F-Type, sa fidélité à ses racines et le fait qu'elle représente bien un type de voiture qui n'est plus de ce monde. Bien sûr, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction dans ce cas, mais si vous avez un peu plus de 84 000 $ à mettre de côté (à peu près le même prix qu'une 718 Boxster T, qui produit moins de puissance) pour une voiture de performance d'un type qui va bientôt perdre sa place au profit des 4-cylindres hybrides, alors vous pourriez faire bien pire.

On aime

Le groupe motopropulseur

La note d'échappement fantastique

La fonctionnalité de l'intérieur

On aime moins

Direction

Assoiffé

Pas aussi unique que l'ancien modèle

La concurrence principale

Mercedes-Benz AMG C 63 S

Jaguar F-Type 2022 - Arrière | Photo : D.Heyman