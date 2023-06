Design de BMW M850 2023 Photo : Auto123

• Auto123 a mis à l’essai la BMW M850 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

• Bolide farouchement puissant, la BMW M850 2023 conduit tout de même bien en douceur.

Vers la fin de l’hiver juste terminée, nous avons pu tester la BMW M850 2023 lors d'un essai routier au Québec et ce, en pleine tempête de neige. Les conditions météorologiques auraient pu nous amener à tout simplement annuler notre déplacement, mais pourquoi être sage ? Nous avons décidé de mettre cette voiture sport à l’épreuve d’un parcours d’un peu moins de 200 km en pleine tempête de neige. Voici un aperçu de notre expérience au volant de cette voiture diabolique.

Cette voiture, cette M850 bestiale, est un coupé sport haut de gamme abritant sous son capot un moteur V8 de 4.4 litres biturbo développant 523 chevaux et un couple de 553 lb-pi. Accouplée à une transmission automatique à 8 rapports, la M850 est capable d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h, et d'effectuer le 0-100 km/h en seulement 3.7 secondes. Dans des conditions idéales, bien entendu.

La voiture est équipée de la transmission intégrale xDrive, permettant une répartition de la puissance et de la motricité entre les roues avant et arrière. Ce point nous avait pas mal rassurés avant de prendre la route et grâce aux pneus Pirelli Sotozero, nous nous sentions encore plus en confiance.

Arrière de BMW M850 2023 Photo : Auto123

Quoi de neuf pour la version 2023 ?

La série 8 de BMW est un coupé de luxe connu depuis plusieurs années, mais la version 2023 apporte quelques changements mineurs à l'extérieur. La palette de couleurs s'est élargie, avec l'ajout de six nouvelles couleurs, portant le choix total à un nombre de 55 couleurs différentes, dont 11 métallisées. Il y a de quoi perdre la tête pour choisir la couleur parfaite pour sa voiture, heureusement elles sont toutes offertes sans frais supplémentaires. Une autre nouveauté notable est l'ajout d'une calandre illuminée et de rétroviseurs extérieurs de type M8.

À l'intérieur, les changements sont également au rendez-vous. L'écran tactile du système d'infodivertissement, qui était déjà grand avec 10,3 pouces, est désormais un écran Live Cockpit Professional encore plus imposant de 12,3 pouces.

Rappelons que toutes les M bénéficient du logo M classique de BMW en commémoration aux voitures de course de 1973 et pour marquer les 50 ans de la division M.

BMW M850 2023 bleu Photo : Auto123

L’extérieur

La série 8 était avant tout un coupé ou un cabriolet à deux portes. De ces jours, on peut aussi la prendre en version Gran Coupe à quatre portes. Notre modèle d’essai était le 2 portes à toit dur. Moins spectaculaire que la 4 portes ou le cabriolet, la 2 portes a le mérite de passer un peu plus discrètement.

On remarque tout de suite le long nez qui caractérise cette voiture sport. Heureusement, au niveau de la calandre, BMW s’est gardée une petite gène pour ne pas l’agrandir exagérément. Les phares étroits ainsi que les entrées d’air situées dans le bas du véhicule lui donnent un côté très agressif. On aime beaucoup le style.

L'arrière de la BMW 850 2023 est caractérisé par des feux arrière minces et horizontaux, un diffuseur arrière et des sorties d'échappement doubles, reflétant la motorisation V8 biturbo. Le design élégant et sportif donne une apparence moderne et très discrète à cette voiture.

Notre couleur Bleu Santorini permettait de souligner toutes les démarcations sport en noir qui venait avec l’option à 2500 $ « Dark optics ». Cette dernière rajoute des étriers de freins et le groupe performance M Sport, les phares Shadowline au laser, redoutables en pleine nuit. L’équipement M Shadow était compris dans ce paquet d’options qui inclut des accents noirs partout au niveau de la calandre, du pourtour des fenêtres et des pots d’échappement.

Points forts Belles courbes Points faibles Un peu basse pour l’hiver

Un peu basse pour l’hiver Jantes et pneus fragiles

Sièges de BMW M850 2023 Photo : Auto123

L’intérieur

Dès l’ouverture de la porte conducteur, la première chose qui nous saute aux yeux est le poste de pilotage. Oui, ce nom est approprié, car la console relevée et légèrement positionnée en direction du conducteur, les sièges sport en cuir et le volant ergonomique placent tout de suite cette voiture dans la catégorie performance.

Une fois assis, on est attiré par l'immense écran et les différentes touches permettant de régler la ventilation et le système multimédia. Les sièges avant chauffants et ventilés, réglables électriquement en 14 directions, permettent de trouver le meilleur réglage pour le confort du conducteur et du passager.

Au centre de la console, le levier de vitesse en verre trône fièrement parmi les boutons et les molettes pour régler les suspensions, les modes de conduite et le système multimédia, sans quitter la route des yeux.

En ce qui est de l’arrière, peu à dire. On a deux sièges, qu’on peut pratiquement appeler des strapontins, qui vous permettront plus d’y placer votre sac à dos que des humains. Nous avons essayé, pour raccompagner une personne chez elle. Il a fallu avancer le siège passager jusqu’à que le passager soit à la limite de l’inconfort pour pouvoir y glisser difficilement une personne qui ne mesurait que 5,2 po. Bref, c’est bon pour dépanner, mais ne compter pas trop dessus.

Points forts Poste de conduite

Poste de conduite Système multimédia

Système multimédia Confort siège Points faibles Peu de rangement

Peu de rangement Espace arrière

Écran tactile de BMW M850 2023 Photo : Auto123

Sécurité et technologie

Au niveau technologie, un écran tactile de 12,3 pouces est de série sur chaque série 8. La console centrale est plutôt surchargée et demande une certaine connaissance des produits BMW. Une fois vos marques trouvées, il est très facile de naviguer dans l’ensemble des différentes options.

Pour avoir testé une panoplie de véhicules par année dont plusieurs modèles de luxe, nous pouvons affirmer que le système de BMW est loin d’être le plus difficile à manier. Il est intuitif et ne demande pas d’aller trop loin dans les options pour mettre des fonctions en route. Apple CarPlay et Android Auto sont sans fil et il y a rarement des problèmes de connexion.

Côté sécurité, on est loin d’être en reste. Il y a de nombreuses fonctionnalités de sécurité telle le système de freinage d'urgence automatique, l'alerte de collision avant, l'avertisseur de sortie de voie, la détection de piétons et la caméra de recul.

Un dispositif que nous apprécions beaucoup chez BMW est le système d’aide à la conduite. Il est très facile à utiliser et fonctionne agréablement bien, notamment dans les embouteillages. Il arrête complètement le véhicule pour le repartir dès que le flot de circulation repart.

L'arrière de BMW M850 2023 Photo : Auto123

La conduite

Comme mentionné, nous avions droit à une tempête de neige pour notre escapade. La température était 6 degrés en dessous du point de congélation et la météo annonçait entre 10 et 15 cm de neige. Pas tout à fait le décor idéal pour un bolide de 523 chevaux.

Dans les faits, la réaction du bolide dans la neige a surpassé nos attentes. Précisons qu’il n’y a pas de mode Neige sur cette voiture et que si on veut amoindrir un tant soit peu la puissance, il faut activer le mode Éco.

Jamais nous n’avions même envisagé activer ce mode, peu importe les conditions climatiques extérieures. Nous sommes donc restés en mode Normal durant tout notre trajet. La voiture se comporte comme toute berline de bien moindre cylindrée. À notre plus grand étonnement, et à aucun moment, l’accélération, même modeste, n’a engendré une avalanche de puissance qui aurait rendu notre véhicule incontrôlable.

Ce véhicule se conduit d’une manière très docile même si, par moments, on veut se faire un peu plaisir. Une bonne accélération et on comprendra tout de suite pourquoi c’est un bolide!

Points forts Agrément

Agrément Puissance

Puissance Confort Points faibles Assise basse Conditions de l’essai

Les conditions météo : Tempête de neige

Type de route : Ville 20%; autoroute 80%

La vitesse moyenne : 105 km/h sur autoroute

La durée de l'essai : 4 jours

Roue de BMW M850 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

La conduite d'une BMW M850 procure une expérience incroyablement gratifiante. Une fois installé derrière le volant, le moteur vif de la voiture ronronne doucement, et si vous écrasez brusquement la pédale de droite, vous y laisserez assurément la moumoute sur les sièges arrière.

Il est important de noter que cette voiture n'est pas réservée exclusivement aux conducteurs chevronnés. Bien que la BMW M850 soit une voiture puissante et performante, elle est équipée de nombreux systèmes d'assistance à la conduite et de fonctionnalités de sécurité avancées, ce qui la rend accessible à tous les niveaux de conducteurs, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Quelques-unes de vos questions concernant la BMW 850 2023 :

Quelle est la consommation de la BMW M850 ?

Officiellement, la BMW enregistre une consommation de 13,5 litres / 100 km en ville et 9,5 litres / 100 km sur route. De notre côté, nous avons enregistré une consommation en ville qui dépasse les 15 litres / 100 km, mais également à peine plus que 8 litres / 100 km sur la route.

Design extérieur de BMW M850 2023 Photo : Auto123

Les principaux concurrents de la BMW M850 2023 :

Mercedes-Benz S-Class Coupe : Une voiture de grand tourisme de luxe avec un design élégant. Elle offre un peu plus de place à l’arrière, mais est beaucoup moins sportive que la M850.

Porsche 911 : Une icône des voitures de sport. Elle est rapide, agile et offre des performances exceptionnelles, tout en restant facile à conduire au quotidien.

Aston Martin Vantage : Une voiture de sport avec un moteur V8 biturbo puissant. Elle offre un intérieur élégant et luxueux.

Lexus LC 500 : Une voiture de sport haut de gamme avec un design audacieux. Elle offre des performances de conduite impressionnantes, ainsi qu'un intérieur élégant et confortable digne d’une Lexus.

Audi R8 : Une voiture de sport exotique avec un design avant-gardiste et une technologie de pointe. Elle offre des performances de conduite exceptionnelles grâce à son moteur V10.

Maserati GranTurismo : Une voiture de sport au design italien possédant un moteur V8. Elle offre des performances exceptionnelles, ainsi qu'un intérieur haut de gamme avec des équipements de pointe.

Jaguar F-Type : Une voiture de sport avec un design très élégant. Elle offre des performances de conduite sportives grâce à son moteur V6 ou V8, ainsi qu'un intérieur luxueux et confortable.

ÉVALUATION 79 % Performance 9,5/10 Design 8/10 Espace à bord 7/10 Technologie/Sécurité 8,5/10 Économie d'essence 6,5/10 Rapport qualité/prix 8/10