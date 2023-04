Les modèles Type S d'Acura Photo : Acura

• Acura a présenté l'Integra Type S 2024, la variante performance de sa nouvelle berline haut de gamme.

• Cette voiture est la réponse d'Acura à la Honda Civic Type R, mais en version plus luxueuse.

• Le modèle Type S bénéficie de plusieurs ajustements par rapport à l'Integra.

La très attendue version Type S de la nouvelle berline Integra d'Acura a été dévoilée.

Les modifications commencent sous le capot, bien sûr, puisque la Type S reçoit un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant 320 chevaux et 310 lb-pi de couple (soit 120 chevaux et 118 lb-pi de plus que le modèle régulier), ainsi qu'un différentiel à glissement limité. La seule transmission possible est une boîte manuelle à 6 rapports, et la configuration est à traction. Le modèle est équipé d'une suspension avant à deux axes du type de celle utilisée sur la Type R chez Honda.

Les capacités de refroidissement de la voiture ont également été améliorées pour correspondre à l'augmentation de la puissance du groupe motopropulseur, de sorte que la plupart des panneaux de carrosserie de la Type S sont uniques à cette variante. Les grilles avant supérieure et inférieure sont plus grandes et le capot est doté d'un évent ; ensemble, ces éléments améliorent le flux d'air de 170 % par rapport à l'Integra régulier, selon Acura.

Acura Integra Type S 2024 - Trois quarts avant Photo : Acura

Le modèle Type S, une berline 5 portes de style liftback, est 71 mm plus large que l'Integra régulier, grâce à de grands élargissements d'ailes sur les côtés qui surmontent des pneus Michelin Pilot Sport 4S sur des jantes de 19 pouces (comme sur la Type R, encore une fois).

À l'arrière, on trouve un échappement à trois tubes situé au centre, autour duquel se trouvent de grands diffuseurs. Ce système d'échappement est doté d'une valve active et s'ajuste en fonction du mode de conduite choisi. Acura précise que le système de suspension est différent de celui de la Type R, en raison du statut plus haut de gamme de ce modèle, qui doit donc être plus confortable pour les occupants.

Plus axée sur la conduite sur route que la Civic Type R de Honda, l'Integra Type S hérite toutefois des mêmes freins Brembo surdimensionnés à 4 pistons à l'avant que sa consœur.

Acura Integra Type S 2024 - De haut Photo : Acura

Le choix des couleurs extérieures comprend une finition exclusive, Tiger Eye Pearl, et des options sont disponibles telles que des jantes de 19 pouces cuivrées, un écusson Acura éclairé à l'avant, un diffuseur en fibre de carbone et des coques de rétroviseurs en fibre de carbone. L’écusson Type S est apposé ici et là sur l'extérieur.

En termes d'équipements et d'extras, cette version est essentiellement équivalente à une Integra entièrement équipée. Par exemple, les sièges chauffants à réglage électrique, l'affichage tête haute et le système audio haut de gamme ELS Studio sont de série. Ne cherchez pas de toit ouvrant, cette version à performance n'en dispose pas.

Certains des équipements sont propres à l'Acura, mais de nombreux éléments se retrouvent à la fois dans ce modèle et dans la Type R, tel un affichage des données du conducteur de 10 pouces, un écran multimédia tactile de 9 pouces avec connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, le chargement sans fil de téléphone intelligent et plusieurs prises USB. La Type S est également équipée de la suite de systèmes d'aide à la conduite AcuraWatch.

Acura Integra Type S 2024 - Sièges Photo : Acura

Acura Integra Type S 2024 - Intérieur Photo : Acura

D'autres modifications ont été apportées à l'intérieur (comme pour la Type R, il s'agit strictement d'une voiture à quatre places), notamment des supports de siège plus fermes, un pommeau de levier de vitesse foncé et, bien sûr, l’écusson Type S sur les appuis-tête, le volant et le levier de vitesse. L'habitacle est disponible en rouge, blanc ou noir.

Les prix de l'Acura Integra Type S 2024 n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être connus à l'approche de la date de lancement du modèle. Acura indique que les premiers modèles devraient arriver chez les concessionnaires en juin.

Acura Integra Type S 2024 - Trois quarts arrière Photo : Acura

Acura Integra Type S 2024 - Écusson Photo : Acura

Acura Integra Type S 2024 - Profil Photo : Acura