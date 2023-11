• Auto123 met à l’essai l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023.

Comme berline sport compacte, la Giulia d’Alfa Romeo est à la fois méconnue en Amérique du Nord et très appréciée des amateurs du genre qui l’ont conduite. Avec ses performances solides et son design typiquement italien, la Giulia s’est taillé une petite place dans un segment concurrentiel.

À noter, la Giulia Estrema est une nouvelle variante pour 2023. Elle se glisse dans la gamme entre les modèles Veloce et haut de gamme Quadrifoglio.

L'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023, de profil Photo : D.Boshouwers

Design de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

Avec la présente Giulia, Alfa a voulu s’assurer de trouver un équilibre entre style et performances. Malgré un certain nombre de fioritures contemporaines, le modèle actuel ne s’éloigne pas radicalement de ses prédécesseurs. Il conserve le langage de conception épuré et sportif caractéristique de la marque, de sorte que la partie avant présente la calandre triangulaire emblématique d’Alfa Romeo, désormais flanquée de phares à DEL tranchants. Certains trouveront peut-être cette calandre un peu trop imposante. Parfois, je suis d’accord, parfois non. En tout cas, elle est audacieuse, tout en étant moins criarde que certaines des plus grosses calandres de BMW.

De profil, la Giulia Estrema a une silhouette bien proportionnée avec un long capot et une ligne de toit légèrement inclinée, ce qui contribue à son caractère sportif. Ce caractère est encore accentué par les jantes en alliage de 19 pouces aux teintes sombres. L’arrière est doté de quatre embouts d’échappement et d’un subtil becquet, contribuant à son profil aérodynamique.

Alfa Romeo Giulia Veloce 2023 Photo : Alfa Romeo

Intérieur de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

Comme le veut la tradition chez Alfa Romeo, l’habitacle est axé sur le conducteur. Les matériaux utilisés sont de grande qualité, avec un mélange de cuir, d’Alcantara et d’accents en fibre de carbone. Les sièges sport offrent un bon soutien et un bon confort, au plaisir, surtout, du conducteur. La deuxième rangée n’offre pas beaucoup d’espace pour la tête et les jambes.

Bien que le système multimédia soit un pas dans la bonne direction par rapport à ses prédécesseurs, il n’arrive pas à la cheville de concurrents comme l’iDrive de BMW ou le MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de Mercedes-Benz. L’écran tactile de 8,8 pouces est réactif, mais l’interface utilisateur n’est pas aussi intuitive, et le système ne dispose pas des fonctions de commande vocale avancées que l’on trouve ailleurs.

L’espace de chargement est acceptable — il s’agit d’une berline sportive compacte, rappelons-le — mais l’ouverture du coffre est étroite, ce qui peut rendre l’introduction d’une valise plus volumineuse délicate, voire impossible. Disons que j’ai dû m’obstiner pour faire rentrer un sac de hockey.

L'avant de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 Photo : D.Boshouwers

Les motorisations et versions de l'Alfa Romeo Giulia 2023

La Giulia peut être équipée de deux groupes motopropulseurs, à commencer par un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres (280 chevaux, 306 lb-pi de couple). Il offre des performances respectables, abattant le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes environ. Cependant, le moteur n’offre pas la même puissance à bas régime que certains concurrents et pourrait bénéficier d’un système d’arrêt-démarrage plus souple. La transmission intégrale est de série sur tous les modèles. En fait, seule la variante Quadrifoglio peut profiter d’une configuration à propulsion.

Le modèle haut de gamme Quadrifoglio est équipé d’un V6 de 2,9 litres développé en collaboration avec Ferrari. Avec 505 chevaux et 443 lb-pi de couple, il est indéniablement rapide, passant de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Ce moteur offre une expérience de conduite palpitante, avec une note d’échappement à couper le souffle.

Voici les variantes de la Giulia 2023 et leur prix de départ au Canada :

2023 Giulia Sprint - 56 895 $

2023 Giulia TI - 59 795 $

2023 Giulia Veloce - 63 995 $

2023 Giulia Estrema - 66 495 $

2023 Quadrifoglio - 95 445 $

Fiche technique d'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

Fiche technique d'Alfa Romeo Giulia Veloce 2023

Fiche technique d'Alfa Romeo Giulia TI 2023

Fiche technique d'Alfa Romeo Giulia Sprint 2023

Fiche technique d'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2023

Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 rouge Photo : D.Boshouwers

Conduite de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

Ce qu’elle n’offre pas en fait de punch brut, la Giulia Estrema le compense en matière de dynamique de comportement routier. Si vous aimez une conduite sportive et engageante, elle est faite pour vous. Le châssis est bien équilibré et les suspensions offrent une conduite confortable et agile. La direction est précise et livre un retour d’informations très agréable, et la voiture épouse très bien les courbes. Dans la plupart des situations, mais surtout sur les routes de campagne sinueuses, c’est une berline très, très agréable à conduire.

Mais si vous voulez plus de puissance brute, et que votre budget vous le permet, il y a le modèle Quadrifoglio. La puissance de son V6 est impressionnante, et la maniabilité du modèle en fait un plaisir sur les routes sinueuses. La suspension adaptative permet au conducteur d’ajuster l’expérience de conduite à son goût, mais elle peut être un peu ferme lorsqu’on adopte les réglages les plus sportifs.

La Giulia n’est pas aussi raffinée que certaines de ses rivales allemandes. Les bruits de la route et du vent peuvent être gênants à grande vitesse, et la qualité de construction ne répondra peut-être pas aux attentes de ceux qui sont habitués à la précision et au savoir-faire des cabines de la concurrence. De plus, les antécédents d’Alfa Romeo en matière de fiabilité ont soulevé des inquiétudes, et la marque n’a pas encore résolu tous ses problèmes.

Aperçu de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Si le plaisir de conduire une voiture qui reste pratique au quotidien est important pour vous, l’Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 est un choix séduisant. Elle offre un style typiquement italien, deux groupes motopropulseurs distincts et des performances satisfaisantes que vous pouvez améliorer jusqu’à les rendre palpitantes si vous optez pour la version habillée du trèfle à quatre feuilles.

L’Estrema est conçue pour les acheteurs qui veulent une Giulia plus haut de gamme, mais qui ne veulent pas dépenser les 25 000 dollars supplémentaires pour le puissant V6 de la variante Quadrifoglio.

Il convient toutefois de noter que la Giulia est à la traîne en matière de technologie intérieure et de qualité de fabrication, et que des inquiétudes subsistent quant à sa fiabilité. Les acheteurs potentiels doivent évaluer ces facteurs par rapport à la concurrence pour déterminer si cette berline sportive italienne est le bon choix pour eux.

Logo de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 Photo : D.Boshouwers

Quelques-unes de vos questions sur l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

La Giulia Estrema est-elle adaptée à un usage quotidien et pratique ?

Sportive et dynamique, elle l'est, mais la voiture offre également un habitacle confortable et bien équipé, ce qui la rend adaptée aux trajets quotidiens et aux longs voyages.

Quelle est la consommation de carburant de la Giulia Estrema ?

Bien que la Giulia Estrema mette l'accent sur les performances, elle offre une consommation raisonnable, voire la meilleure de sa catégorie dans le segment des berlines sportives. Les chiffres officiels sont de 10,5 litres / 100 km en ville, 7,7 litres / 100 km sur route et 9,2 litres / 100 km en conduite combinée.

Les concurrents de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023

Acura Integra

Audi A4

BMW Série 3

Cadillac CT4

Genesis G70

Infiniti Q50

Lexus IS

Mercedes-Benz Classe C

Volvo S60

Design extérieur de l'Alfa Romeo Giulia Estrema 2023 Photo : D.Boshouwers