• Auto123 réalise un premier essai de l’Aston Martin DB12 2024.

Nice, France - L’histoire de la famille DB a commencé en 1948 avec la DB1. Un modeste moteur 4-cylindres de 2,0 litres avait élu domicile sous le capot. On pouvait parler d’une GT, mais difficilement de performance.

C’est la DB5, introduite dans le film Goldfinger de la série James Bond, qui a donné ses lettres de noblesse au modèle. La plus récente version (DB11) remonte à 2016. Au cinéma, on a pu voir une DBS 2018, ainsi qu’une Valhalla 2020 dans le plus récent volet de la série, No Time to Die.

Pour célébrer ses 110 ans, Aston présente la DB12, qui reprend les bases de la DB11, en resserrant tous les boulons. James Bond ne perdrait pas pied au volant de cette version.

La toute nouvelle Aston Martin DB12 2024 Photo : B.Charette

Extérieur de l’Aston Martin DB12 2024

Sur le plan du design, la DB12 présente un style familier, mais complètement revu. La calandre n’a jamais été aussi grande pour mieux laisser les turbos respirer. Les phares aux DEL sont plus fins.

Au-dessus de la calandre se trouve la dernière itération de l’emblème d’Aston Martin, tandis qu’en dessous agit un diffuseur entièrement remodelé.

La voiture repose sur des roues de 21 pouces (de série) qui cachent des disques en fonte de 400 mm à l’avant et de 360 mm à l’arrière.

Pour fins de comparaison, la DB12 est un peu plus longue, un peu plus large et légèrement plus basse que la DB11.

L'habitacle de l'Aston Martin DB12 2024 Photo : Aston Martin

Intérieur de l’Aston Martin DB12 2024

Un mot sur les magnifiques et très confortables sièges en cuir complétés par du chrome et de l’Alcantara. Ils peuvent être recouverts de cuir semi-aniline ou être faits de fibre de carbone (en option), alors que l’habitacle présente diverses incrustations en aluminium, en fibre de carbone ou en bois. Les sièges chauffants de série peuvent être améliorés avec 16 réglages électriques et la fonction ventilée. Des tapis de sol à poil épais sont livrables en option.

Les 260 litres d’espace de chargement de l’Aston Martin DB12 n’ont rien d’exceptionnel. Vous pouvez mettre le reste de vos effets à l’arrière, où se trouvent deux sièges d’appoint, comme on peut si bien le faire avec la Porsche 911.

Bas de console de l'Aston Martin DB12 2024 Photo : Aston Martin

Technologie et sécurité dans l’Aston Martin DB12 2024

Aston a remplacé le système multimédia de la DB11, qui est basé sur l’ancien modèle Comand de Mercedes, par un nouveau système maison. Deux écrans de 10,25 pouces peuvent être utilisés pour afficher les informations clés, et le système prend en charge à la fois Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto. Une autre première est la mise à jour en temps réel. Une carte SIM électronique et une connectivité via 4 G LTE sont possibles.

Une chaîne audio à 11 haut-parleurs avec traitement du son QuantumLogic est proposée de série, mais les clients peuvent opter pour un système Bowers & Wilkins à 15 haut-parleurs.

Arrière de l'Aston Martin DB12 2024 Photo : B.Charette

Versions et configurations de l’Aston Martin DB12 2024

C’est simple, il n’existe qu’une seule version de la DB12, qui arrive avec tout l’équipement qu’il faut.

Sinon, il y a deux items que vous voudrez sans doute ajouter en option. Il y a d’abord les freins en carbone-céramique qui en plus de réduire le poids de 27 kg, vont montrer l’endurance nécessaire sur un circuit.

Il est aussi possible d’améliorer la chaîne audio de série qui propose 390 watts et seulement (!) 11 haut-parleurs. Pour quelques milliers de dollars supplémentaires, vous pouvez bénéficier de l’expérience Bowers & Wilkins complète de 1170 watts, doublement amplifiée. Notre modèle d’essai nous a convaincus que cet investissement en vaut la peine.

Roue de l'Aston Martin DB12 2024 Photo : Aston Martin

Configuration mécanique de l’Aston Martin DB12 2024

Nous avons fait connaissance avec la DB12 sur le circuit du rallye de Monte-Carlo et sur la route de Napoléon dans les Alpes-Maritimes. Deux endroits de rêve pour pousser cette machine de guerre.

Aston fait toujours confiance au moteur V8 biturbo de 4,0 litres de Mercedes. La puissance est portée à 671 chevaux et le couple à 590 lb-pi. La boîte automatique à huit rapports a été optimisée pour être plus prompte et vous profitez toujours des grandes palettes au volant pour conduire en mode manuel. Vous avez une nouvelle génération d’amortisseurs adaptatifs et de barres antiroulis plus rigides et un châssis 7 % plus rigide que sur la DB11.

Aston Martin DB12 2024 blanche Photo : B.Charette

Conduite de l’Aston Martin DB12 2024

La DB12 possède toutes les qualités d’une GT en matière de confort, sans les inconvénients. Sa direction est vive, ses accélérations sont instantanées et le plaisir est addictif. Le V8 sonne comme un moteur de course et il y a même un clapet pour augmenter le rugissement de la bête.

En général, une voiture GT offre des performances dignes d’une voiture sport, mais manque un peu de caractère au chapitre de la tenue de route, qui n’est souvent pas assez agressive. Aston Martin s’est assurée que la puissance allait faire un mariage d’exception avec la capacité de coller au bitume. Tout sur ce modèle a été pensé pour aller vite.

Cette DB ajoute pour la première fois un différentiel électronique qui peut passer d’une ouverture totale à un verrouillage à 100 % en quelques millisecondes, ce qui améliore la précision de la voiture. De nouveaux amortisseurs adaptatifs intelligents et une colonne de direction non isolée aident à fournir un retour d’informations plus franc au conducteur.

Vous retrouvez aussi quatre modes pour le programme électronique de stabilité : Wet, On, Track et Off, qui utilisent des algorithmes pour déterminer l’adhérence disponible en temps réel et qui peuvent réagir immédiatement à toute instabilité. Outre ces quatre réglages, il existe cinq modes de conduite : GT, Sport, Sport+, Wet et Individual.

Aston Martin DB12 2024 rouge Photo : B.Charette

Nous n’avons pas mentionné les Michelin de 21 pouces Pilot S5, de nouveaux pneus conçus spécifiquement pour la DB12, dont la mousse qui entre dans leur composition réduit de 20 % les parasites de la route.

Globalement, on peut dire que Aston a noté les faiblesses de la DB11 et les a corrigés avec la DB12.

Le mot de la fin

La DB12 arrivera en octobre et son prix reste à confirmer, quoiqu’il s’affichera sans doute autour de 300 000 $. Un prix élevé, certes, mais il s’agit de la meilleure Aston Martin que nous ayons essayée. Une GT capable de briller sur des chemins en lacet, c’est un phénomène assez rare.

Vos questions à propos de l’Aston Martin DB12 2024

Quelle est la signifiance de la désignation Super Tourer?

Aston Martin a baptisé cette voiture Super Tourer pour la mettre à un niveau plus élevé que Grand Tourer. Or, le nom GT est une référence dans les voitures de sport puissante et confortable.

C’est vrai que le modèle est amélioré, mais cette abréviation de Super Tourer nous ramène au modèle ST de la Ford Fiesta et de la Ford Focus. Une assez mauvaise idée à notre avis qui ne fera pas rêver le public nord-américain. Il aurait mieux fallu garder un nom connu.

Points forts Confort de haut niveau

Confort de haut niveau Performances sublimes

Performances sublimes Ligne qui respire la grâce Points faibles Peu d’espace dans le coffre

Peu d’espace dans le coffre Places arrière symboliques

Places arrière symboliques Faible visibilité arrière

L'Aston Martin DB12 2024, avant Photo : B.Charette

Compétiteurs de l’Aston Martin DB12 2024

Bentley Continental GT

Ferrari Roma

Porsche 911