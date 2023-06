L’Aston Martin DB12 2024, la voiture super routière

La nouvelle Aston Martin DB12 2024 Photo : Aston Martin

• L'Aston Martin DB12 2024 fait ses débuts en tant que successeur de la DB11.

• La DB12 est équipée d'un V8 bi turbo de 4,0 litres développant 671 chevaux.

• Aux États-Unis, le prix de départ fixé à 245 000 $ ; les prix canadiens restent à confirmer.

La nouvelle Aston Martin DB12 a été révélée hier, marquant une nouvelle ère pour la marque de voitures de sport britannique. Avec son design avant-gardiste, ses performances extravagantes et son luxe discret, cette première « voiture super routière » définit de nouvelles normes dans la gamme des voitures ultra sportives.

Le moteur de l’Aston Martin DB12

La DB12 est équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui livre une puissance de 680 chevaux et 590 lb-pi de couple, une augmentation de 34 % par rapport à la DB11 sortante. Cette puissance permet à la DB12 d'atteindre une vitesse maximale de 325 km/h et d'accélérer de 0 à 97 km/h en seulement 3,5 secondes.

Le design de l’Aston Martin DB12

Esthétiquement, la DB12 ne s’éloigne que peu de la DB11 dont elle découle. Il y a quelques changements, notamment un nouveau pare-chocs avant et une calandre plus grande. Le modèle arbore également un nouveau capot et un écusson Aston Martin révisé, question de célébrer la 110e anniversaire de la marque cette année.

L’habitacle de l’Aston Martin DB12

L'intérieur de la DB12 est tout aussi luxueux que sa performance. Le cockpit centré sur le conducteur intègre les dernières technologies et utilise des matériaux haut de gamme pour offrir un environnement de conduite hautement sophistiqué.

Le système d'infodivertissement de pointe d'Aston Martin est la pièce maîtresse de l'intérieur, offrant une connectivité et des fonctionnalités avancées. Doté d'un écran tactile de 10,3 pouces, il offre une interface intuitive pour une expérience de conduite connectée. Il intègre désormais Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La fonction de navigation embarquée est dotée d'une cartographie 3D immersive et d'une connexion en ligne pour une expérience de navigation avancée.

Première voiture « super routière » de la marque, la nouvelle Aston Martin DB12 annonce une nouvelle ère pour le constructeur automobile britannique. Avec sa puissance, son niveau de luxe et son style audacieux, la DB12 redéfinit les normes de performances et de dynamisme dans le domaine des voitures de sport. Pour Aston Martin, elle incarne également son engagement envers l'innovation, la technologie de pointe et l'expérience de conduite exceptionnelle.