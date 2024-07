• Auto123 effectue un premier essai du nouveau Audi Q6 e-tron 2025

Saint-Sébastien, Espagne – Audi promet d’offrir en 2027 un modèle électrique à l’intérieur de tous les segments automobiles importants, ceux qu’elle définit comme le noyau de l’industrie. En route vers cet objectif, elle nous a invités à découvrir son troisième VUS tout électrique, le Q6 e-tron (ainsi que la variante de performance SQ6 e-tron).

Les deux autres VUS électriques de la marque allemande sont là depuis 2019 et 2022, respectivement. Dans le cas du premier, il a fait ses débuts sous la simple appellation e-tron, avant d’être rebaptisé Q8 e-tron l’an dernier, à la suite d’une mise à jour. Dans le deuxième, la compagnie est venue proposer le Q4 comme solution d’entrée de gamme, un modèle qui se veut le pendant plus chic du Volkswagen ID.4.

Le Q6 e-tron vient boucler la boucle, permettant à Audi de couvrir l’ensemble des besoins du côté des utilitaires.

Audi Q6 e-tron 2025, logo Audi | Photo : D.Rufiange

Audi Q6 e-tron 2025 : quoi de neuf ?

Tout, ou presque, parce qu'il faut noter que ce véhicule a été développé conjointement avec Porsche qui nous arrive simultanément avec le Macan EV. La chose est d’importance, car le Q6 e-tron devient le premier modèle électrique d’Audi à reposer sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Plateform Electric). Cette dernière, très flexible, va servir plusieurs modèles différents, tout en permettant aux concepteurs de personnaliser leurs caractéristiques. La structure représente aussi la prochaine étape sur le plan technologique pour Audi, car elle offre plus de possibilités, le tout en route vers une famille tout électrique.

Le modèle profite aussi d’une nouvelle architecture électronique, nommée E3 1,2 (End to End Electronic Architecture) qui va permettre entre autres la communication entre véhicules. Elle va servir de base pour les futures innovations que prévoit la marque.

Du reste, évidemment, tout ce que ce véhicule utilise est pratiquement nouveau, dont une nouvelle batterie lithium-ion. J’y reviens.

Audi Q6 e-tron 2025, de profil | Photo : D.Rufiange

Design du Audi Q6 e-tron 2025 - 8,0/10

Esthétiquement, Audi introduit un langage évolutif pour sa signature e-tron, mais on reconnaît cette dernière à des lunes. Comparativement aux Q4 e-tron et Q8 e-tron, l’avant est un peu plus sculpté, et avec un modèle vêtu de blanc, par exemple, le contraste est plus remarquable. C’est un peu chargé et nous avons remarqué que ça plaisait aux uns, mais pas aux autres. Un peu toujours le cas avec les goûts.

De profil et à l’arrière, c’est beaucoup plus harmonieux et homogène. L’épaulement, à la hauteur des roues arrière, ajoute un petit quelque chose de sportif au design.

Notez que le Q6 e-tron pourra profiter de jantes de 18 à 20 pouces, alors que pour la variante SQ6 e-tron, que nous avons aussi essayée, ce sera limité à 20 ou à 21 pouces.

Audi Q6 e-tron 2025, intérieur | Photo : Audi

Audi Q6 e-tron 2025, sièges | Photo : Audi

Audi Q6 e-tron 2025, sièges de deuxième rangée | Photo : Audi

À l’intérieur

Sans trop de surprises, on découvre un habitacle de grande qualité avec ce Q6 e-tron, la norme chez Audi. La présentation est dominée par un immense écran qui regroupe en fait deux surfaces ; l’une fait 11,9 pouces pour les informations reliées à la conduite, l’autre fait 14,5 pouces pour les menus et fonctions du système multimédia. Puis, un troisième écran est même livrable devant le siège du passager, pour le divertissement ou tout autre truc souhaité, comme l’affichage de la navigation. Notez que de la position du conducteur, il semble fermé.

On pourrait parler d’un quatrième écran avec l’affichage tête-haute qui apparaît au parebrise, surtout que ce dernier peut profiter de la réalité augmentée. Lors de notre essai, il était rassurant d’avoir une flèche qui se déplaçait au besoin pour nous indiquer dans quelle direction allait être notre prochaine manœuvre.

Audi Q6 e-tron 2025, écran multimédia | Photo : D.Rufiange

Il y a évidemment beaucoup de touches tactiles, auxquelles il faudra s’habituer. À la console, on retrouve cependant le nécessaire, dont une touche semi-tactile pour faire basculer les modes de conduite là où on le souhaite.

L’espace est généreux, tant à l’avant qu’à l’arrière, puisque la conception fait en sorte qu’on profite d’un empattement très allongé, avec de courts porte-à-faux. Les occupants de la deuxième rangée auront l’impression d’être à bord d’un véhicule beaucoup plus gros. Cela dit, le volume du coffre n’est pas généreux outre mesure.

Fait intéressant, avec la chaîne Bang & Olufsen proposée en option, vous avez droit à 22 haut-parleurs, dont quatre sont intégrées aux deux appuis-tête avant. Les informations relatives à la navigation sont relayées au conducteur seulement, si bien que les autres occupants ne sont pas constamment dérangés par les interventions du système. On a vu ça ailleurs, mais c’est une attention drôlement pratique et appréciable.

Certains matériaux recyclés ont été utilisés, et on note également que le volant propose une forme singulière, avec fond plat, mais aussi un dessus aplati, ce qui ne fait qu’offrir une meilleure visibilité tous azimuts.

Audi Q6 e-tron 2025, phare | Photo : D.Rufiange

Technologie du Audi Q6 e-tron 2025 - 9,5/10

Ici, on pourrait s’étendre longuement, car le communiqué de presse du constructeur n’en finit plus de vanter les mérites de ce modèle sur le plan technologique. Il est vrai que ce qui est avancé est impressionnant, surtout lorsqu’on porte un regard vers l’avenir.

Par exemple, l’éclairage avant met à profit six panneaux à DELO (diodes électroluminescentes organiques) regroupant 360 segments. Le tout génère une signature qui est mise à jour aux 10 millisecondes. Le conducteur a le choix entre huit signatures visuelles pour les phares et les feux.

Mais ce n’est pas ce qui impressionne le plus. La signature lumineuse des feux, entre autres, pourra avertir les autres usagers de la route des lieux d’accidents et de pannes ou de tout autre message d’urgence avec des symboles intégrés. Bienvenue dans le futur.

À bord, on profite bien sûr de toute la connectivité possible, propulsée avec ce Q6 e-tron par Android. Audi explique que son assistant est appuyé par l’intelligence artificielle et qu’il sera capable d’apprendre de vos habitudes afin de mieux s’adapter à ces dernières.

Audi SQ6 e-tron 2025 | Photo : Audi

Motorisation du Audi Q6 e-tron 2025 - 9,0/10

Le Q6 e-tron est pourvu d’une batterie lithium-ion de 100 kWh, dont 94,9 sont utilisables. On retrouve un moteur à l’avant (asynchrone) et un à l’arrière (aimant permanent). La puissance est chiffrée à 382 chevaux et 395 lb-pi de couple avec la version Q6 e-tron, 510 chevaux et 605 lb-pi de couple avec la variante SQ6 e-tron. Audi promet un chrono de 5,9 secondes pour le 0-100 km/h avec le premier, 4,3 secondes avec le deuxième.

Une variante RS Q6 e-tron serait dans les plans, pour des performances encore plus relevées. Vous risquez d’entendre parler d’une déclinaison avec une plus petite batterie, ainsi que d’un modèle à propulsion. Ça va exister, mais pas sur notre marché. Ce à quoi nous aurons cependant droit, c’est à un Q6 e-tron Sportback, un peu plus tard.

Audi Q6 e-tron 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Conduite du Audi Q6 e-tron 2025 - 8,0/10

Comme avec tout modèle électrique, on a droit à des accélérations tantôt fortes (Q6), tantôt violentes (SQ6), mais toujours linéaires. Le poids du véhicule se ressent, bien sûr, l’élément négatif avec les véhicules électriques actuels. Cependant, le châssis gère la chose de façon à ce que ce ne soit pas trop handicapant. D’ailleurs, pour rendre la conduite de ce modèle plus douce, facile et fluide, Audi y est allé d’approches non conventionnelles. Par exemple, on a déplacé les bras de commandes (control arm) devant les bras de suspension, pour favoriser le positionnement de la batterie, améliorant au passage le comportement.

Quant à la crémaillère de direction, elle est désormais fixée au sous-châssis, ce qui rehausse la dynamique de conduite. Le nouvel essieu avant améliore également le comportement de la direction, pour un rendement plus agile, promesse d’Audi.

Je ne vous dirai pas que ce Q6 e-tron est une bête sportive, mais considérant la taille et le poids, il se conduit facilement et il est possible de le pousser sur des routes sinueuses.

Audi Q6 e-tron 2025, port de chargement | Photo : D.Rufiange

Consommation

Puisque le modèle n’est pas encore débarqué chez nous, ce qui devrait se faire avant la fin de l’année, les données partagées par Audi ont été obtenues via le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), plus généreux que le nôtre, celui de l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine.

On annonce par exemple des cotes de consommation combinée sous les 20 kWh tous les 100 km. Le tout sera à vérifier et à confirmer lors d’essais subséquents.

Il en va de même pour l’autonomie. Sur le cycle plus généreux, on annonce jusqu’à 625 km de liberté. Sachant qu’il faut retrancher environ 22 % à 25 % à ce nombre pour obtenir les chiffres de l’EPA, ça pourrait nous donner quelque chose autour de 500 km pour la variante Q6 e-tron, un peu moins pour la SQ6.

Là où les choses sont les mêmes, c’est avec la recharge. Grâce à une architecture de 800 volts, la capacité est à 270 kW. Ça va permettre de faire passer le niveau de 10 % à 80 % en seulement 21 minutes. En 10 minutes sur une borne rapide, on va retrouver autour de 200 km. Et, fait intéressant, si une station de recharge fonctionne avec la technologie 400 volts, le Q6 e-tron va voir sa batterie de 800 volts se diviser automatiquement en deux batteries de même tension, qui vont pouvoir être ensuite rechargées en parallèle avec une puissance maximale de 135 kW. En fonction de l’état de charge, les deux moitiés de la batterie seront d’abord mises au même niveau, puis chargées simultanément.

À la maison, sur une borne de niveau 2, la puissance va jusqu’à 11 kW.

Audi Q6 e-tron 2025, avant | Photo : D.Rufiange

Les prix des Audi Q6 e-tron et SQ6 e-tron 2025

C’est à venir dans le cas des modèles canadiens.

Questions souvent posées concernant du Audi Q6 e-tron 2025

Est-ce que l’Audi Q6 e-tron ressemble beaucoup au Porsche Macan EV ?

Les deux profitent évidemment de la même plateforme, mais on a réussi chez Audi à conserver l’ADN de la marque. Mais oui, il y a des similitudes.

Est-ce que le Q6 va vraiment se pointer avant la fin de l’année ?

Tout porte à croire que oui. On a déjà vu des modèles Audi prendre plus d’une année avant de nous parvenir après avoir été présentés en Europe. Cette fois, le message était clair ; l’Europe en premier, l’Amérique du Nord en deuxième.

À quel endroit est-ce que le Q6 e-tron sera fabriqué ?

À l’usine Audi d’Ingolstadt, en Allemagne. Il s’agira du premier modèle électrique de la marque assemblé à cet endroit.

Audi Q6 e-tron 2025, arrière | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Audi nous arrive avec un produit solide sur le marché ; on ne s’attendait à rien de moins. Évidemment, la facture sera salée, mais l’acheteur qui a déjà ce véhicule dans sa ligne de mire le sait très bien et il a déjà hâte de mettre la main sur son modèle. Et il ne sera pas déçu.

La concurrence du Audi Q6 e-tron 2025

- BMW iX

- Cadillac Lyriq

- Genesis GV70 Électrifiée

- Mercedes-Benz EQE VUS

- Porsche Macan EV

- Tesla Model Y / X

- Volvo EX90