• Auto123 réalise un premier essai des Audi RS6 2024 et Audi RS7 2024, en versions Performance.

Napa Valley, Californie - Imaginez un moment que vous avez la voiture idéale pour amener la famille en vacances, la voiture idéale pour aller jouer au golf avec assez d’espace pour le sac de vos partenaires, une sportive capable de faire rougir des modèles exotiques. Tout cela enrobé dans un confort qui fait plaisir à rouler tous les jours.

Cette voiture existe et elle se nomme RS6. Si la formule familiale vous intéresse moins, la RS7 offre la même approche avec un large hayon. Il est tellement rafraîchissant de voir un modèle pratique et polyvalent qui n’est pas un VUS.

La nouvelle Audi RS7 Sportback Performance 2024 Photo : B.Charette

Le duo RS6/RS7 arrive dans une unique formule performance pour 2024. Sous le capot des RS6 Avant Performance et RS7 Sportback Performance, on converse les acquis. Le moteur est toujours un V8 4,0 litres biturbo. La puissance passe de 591 à 621 chevaux et le couple se loge à 627 lb-pi. Pour les amateurs de statistiques, c’est un 0-100 km heure en 3,4 secondes.

Au-delà des améliorations sur la puissance, Audi apporte quelques améliorations à l'intérieur également.

Aperçu de la nouvelle Audi RS6 Performance 2024 Photo : B.Charette

Extérieur des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

La familiale sportive est une race en voie d’extinction. Si Audi persiste avec la RS6, Mercedes abandonne cette année sa Classe E familiale et BMW n’offre plus que sa Série 5 familiale en Europe.

Physiquement on reconnaît tout de suite la RS6. Ce n’est pas l’habitude chez Audi de faire des révolutions esthétiques. On note tout de même des évents d'ailes encore plus larges (en raison des nouveaux pneus de 22 pouces) et un aileron plus imposant à l’arrière. Les jantes offrent un style encore plus agressif. Un style menaçant qui impose le respect.

Intérieur d'Audi RS6 Performance 2024 Photo : Audi

Intérieur des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

L'intérieur reçoit des modifications mineures. Les nouveaux ensembles design RS disponibles en rouge, gris ou bleu ajoutent le contraste nécessaire à l'intérieur, tandis que l'option RS bleu ajoute des ceintures de sécurité bleues et des insertions tissées bleues à la garniture de carbone du tableau de bord. Le volant recouvert d’Alcantra est toujours là.

Si vous le désirez, la finition dinamica peut être remplacée par de la fibre de carbone. Vous devriez également opter pour la teinte Dew Silver, qui est à la fois majestueuse, riche et apaisante.

Sièges d'Audi RS6 Performance 2024 Photo : Audi

Les sièges moulants vont plaire à ceux qui aiment une conduite ferme, mais confortable. Par contre, ils seront trop fermes pour ceux qui sont habitués à des modèles américains.

Dans la RS6 comme dans la RS7, le volume de chargement dépasse les attentes et en font des véhicules très pratiques.

Technologie et sécurité dans les Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

Le véhicule dispose de plusieurs écrans. Un écran de 10,1 pouces se trouve au centre du tableau de bord, tandis qu'un écran de 8,6 pouces propose des réglages de chauffage, de ventilation et de confort. Le cockpit virtuel plus de 12,3 pouces de série bénéficie de quelques améliorations mineures, notamment le choix entre des cadrans numériques noirs et blancs, les cadrans blancs étant inspirés de l’Audi S6 plus de 1997.

En mode manuel, l'indicateur de changement de vitesse passe du vert au jaune puis au rouge et clignote comme une voiture de course lorsqu'il s'agit de changer de vitesse.

Le système demeure facile et intuitif et vous avez un afficheur tête haute avec une foule d’indications.

Design de la nouvelle Audi RS6 Performance 2024 Photo : B.Charette

Versions et configurations des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

L’offre est assez simple : les deux versions disponibles sont les RS6 Avant Performance and RS7 Sportback Performance. La suspension pneumatique est de série, mais Audi propose en option le contrôle dynamique de la suspension et vous pouvez aussi opter pour des freins en carbone-céramique.

Configurations mécaniques des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

Par rapport à la RS6 actuelle qui a fait ses débuts en 2019, cette nouvelle version du V8 4,0 litres turbo ajoute 30 chevaux et 35 lb-pi de couple supplémentaires pour un total de 621 chevaux et 627 lb-pi de couple. Le plus puissant moteur de l’histoire d’Audi vient maintenant avec un système à hybridation douce de 48 volts. Cela permet de diminuer la consommation de carburant en ajoutant de la puissance.

Audi RS7 Sportback Performance 2024 bleu Photo : B.Charette

Conduite des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

L’expérience de conduite est remplie de bonheur. Dès que vous tournez la clé dans le contact, le ronronnement caverneux du V8 fait sentir sa présence.

Même avec un poids de 2 275 kg, la RS6 sort des blocs comme un coureur de 100 mètres. La poussée est instantanée et intense. La nouvelle boîte automatique à huit rapports et l'omniprésente transmission intégrale Quattro d'Audi aident à gérer toute cette puissance, tandis qu'un différentiel à verrouillage central plus petit et plus léger fait des miracles dans les virages en canalisant jusqu'à 85 % de la puissance vers les roues arrière.

La suspension pneumatique de série est supérieure rend la conduite au quotidien douce et agréable. Nous avons fait l’essai du contrôle dynamique de la suspension et pour être franc, elle ne servira pas à grand-chose si vous conduisez votre voiture de manière normale.

Audi RS7 Sportback Performance 2024 grise Photo : B.Charette

Si vous voulez avoir quelques sueurs froides, il y a le mode RS1 et RS2. En appuyant simplement sur le bouton, la RS6 se resserre et passe en mode attaque. Le mode RS2 enlève les aides électroniques à la conduite et laisse toute la place au talent du conducteur.

Le différentiel à blocage central et les roues arrière directrices aident à corriger cette répartition inégale en réduisant le sous-virage qui subsistait l'année dernière, ce qui confère à la RS6 Avant d'excellentes aptitudes en virage pour sa taille.

Les prix des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

Au moment d’écrire ce texte, Audi n’avait pas encore révélé le prix des modèles RS6 et RS7. L’an dernier le prix de la RS6 débutait à 130 000 $. Cela peut paraître énorme, mais considérant qu’un modèle comme une Porsche Panamera Cross Turismo turbo dépasse les 200 000 $, c’est plutôt une bonne affaire et c’est la seule voiture dont vous n’aurez jamais besoin.

L'avant de l'Audi RS7 Sportback Performance 2024 Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Elles sont rares les voitures qui peuvent tout faire et le faire bien, la RS6 fait partie de cette très courte liste de modèles qui vont combler tous vos besoins. Bien sûr, vous aurez besoin d’un solide budget pour le carburant et pour l’achat même du véhicule. Vous allez aussi être régulièrement frustré de ne pas pouvoir utiliser plus de 35 % du potentiel de cette bête sur la route.

Au lieu de mettre sur la route d’horrible VUS avec des moteurs de l’apocalypse, tout le monde devrait prendre exemple sur Audi et mettre cette puissance dans une carrosserie capable d’en tirer le meilleur parti. Vive les familiales.

Vos questions au sujet des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

Ces Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024 valent-elles le prix ?

Bien des gens vont trouver le prix exorbitant et c’est vrai qu’avec un paiement mensuel qui va dépasser les 2 500 $, vous avez raison.

Mais vous avez devant vous les dernières voitures de leurs races. Les modèles RS vont passer bientôt à des moteurs V6 hybride. La puissance sera là, mais cette sensation viscérale de moteur V8 sera disparue pour toujours. Si vous vous demandez si le moment ou jamais de faire le saut, la réponse est oui, c’est le moment.

Points forts Des performances fulgurantes

Des performances fulgurantes Une agilité incroyable pour une bête aussi lourde

Une agilité incroyable pour une bête aussi lourde Un grand confort

Un grand confort La RS6 est magnifique Points faibles Dispendieux

Dispendieux Le V8 est assoiffé/li>

Le V8 est assoiffé/li> Les limites dépassent les possibilités des routes publiques

Design extérieur de l'Audi RS7 Sportback Performance 2024 Photo : B.Charette

Audi RS6 Performance 2024 blanche Photo : B.Charette

Les concurrents des Audi RS6 Performance 2024 et Audi RS7 Performance 2024

BMW M5 Competition

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ (berline et familiale)